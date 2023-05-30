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Чемпионат Европы
30 мая 2023, 19:52 |
161
0

Беллингем может пропустить ближайшие матчи сборной Англии

Хавбеку может понадобиться операция на колена

30 мая 2023, 19:52 |
161
0
Беллингем может пропустить ближайшие матчи сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд может пропустить июньские матчи сборной Англии в отборе на Евро-2024. Об этом сообщают британские СМИ.

В последнее время 19-летний хавбек испытывал проблемы с коленом. В ближайшее время ему может понадобиться операция. Сроки его восстановления не известны.

Ранее Беллингем стал игроком года в Бундеслиге. Хавбек находится в шаге от перехода в «Реал».

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Источник Daily Mail
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