Беллингем может пропустить ближайшие матчи сборной Англии

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд может пропустить июньские матчи сборной Англии в отборе на Евро-2024. Об этом сообщают британские СМИ.

В последнее время 19-летний хавбек испытывал проблемы с коленом. В ближайшее время ему может понадобиться операция. Сроки его восстановления не известны.

Ранее Беллингем стал игроком года в Бундеслиге. Хавбек находится в шаге от перехода в «Реал».