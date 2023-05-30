Чемпионат Европы30 мая 2023, 19:52 |
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Беллингем может пропустить ближайшие матчи сборной Англии
Хавбеку может понадобиться операция на колена
30 мая 2023, 19:52 |
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Полузащитник «Боруссии» Дортмунд может пропустить июньские матчи сборной Англии в отборе на Евро-2024. Об этом сообщают британские СМИ.
В последнее время 19-летний хавбек испытывал проблемы с коленом. В ближайшее время ему может понадобиться операция. Сроки его восстановления не известны.
Ранее Беллингем стал игроком года в Бундеслиге. Хавбек находится в шаге от перехода в «Реал».
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