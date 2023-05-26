Реал в шаге от подписания Беллингема

«Реал» в шаге от подписания полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры находятся на заключительной стадии, сумма трансфера составит 100 миллионов евро плюс бонусы. Никакие игроки «Реала» в сделку не будут включены.

Заключительный раунд переговоров запланирован на следующую неделю. «Реал» специально не форсировал сделку из-за участия «Боруссии» Дортмунд в чемпионской гонке в Бундеслиге.