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Испания
26 мая 2023, 12:50 |
308
0

Реал в шаге от подписания Беллингема

Финальный раунд переговоров – на следующей неделе

26 мая 2023, 12:50 |
308
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Реал в шаге от подписания Беллингема
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

«Реал» в шаге от подписания полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры находятся на заключительной стадии, сумма трансфера составит 100 миллионов евро плюс бонусы. Никакие игроки «Реала» в сделку не будут включены.

Заключительный раунд переговоров запланирован на следующую неделю. «Реал» специально не форсировал сделку из-за участия «Боруссии» Дортмунд в чемпионской гонке в Бундеслиге.

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Джуд Беллингем Боруссия Дортмунд Реал Мадрид трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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