Испания26 мая 2023, 12:50 |
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Реал в шаге от подписания Беллингема
Финальный раунд переговоров – на следующей неделе
26 мая 2023, 12:50 |
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«Реал» в шаге от подписания полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Переговоры находятся на заключительной стадии, сумма трансфера составит 100 миллионов евро плюс бонусы. Никакие игроки «Реала» в сделку не будут включены.
Заключительный раунд переговоров запланирован на следующую неделю. «Реал» специально не форсировал сделку из-за участия «Боруссии» Дортмунд в чемпионской гонке в Бундеслиге.
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