Другие новости30 мая 2023, 19:34 |
258
0
ОФИЦИАЛЬНО. Антон Кравченко покинул венгерскую Кишварду
Украинский легионер выступал за команду с января 2019 года
30 мая 2023, 19:34 |
258
0
32-летний центральный защитник Антон Кравченко покинул венгерскую «Кишварду», цвета которой защищал с января 2019 года.
Как сообщает официальный сайт клуба, у Кравченко истек срок действия контракта, вследствие чего сотрудничество между сторонами завершилось.
Вместе с Кравченко «Кишварду» покинул еще один украинец – Виктор Гей, который уже успел подписать контракт с МТК из Будапешта.
Всего за «Кишварду» Антон Кравченко провел 72 поединка, отличился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 мая 2023, 13:27 4
У итальянского гранда летом могут возникнуть серьезные кадровые проблемы…
Бокс | 30 мая 2023, 12:27 9
Боксер был уверен в победе
Теннис | 30.05.2023, 05:19
Футбол | 29.05.2023, 23:40
Футбол | 30.05.2023, 11:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.05.2023, 18:03 31
30.05.2023, 13:30
28.05.2023, 22:35 4
28.05.2023, 16:57 63
29.05.2023, 09:50
29.05.2023, 18:59 32
28.05.2023, 22:16 23
28.05.2023, 16:38 10