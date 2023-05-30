ОФИЦИАЛЬНО. Антон Кравченко покинул венгерскую Кишварду

32-летний центральный защитник Антон Кравченко покинул венгерскую «Кишварду», цвета которой защищал с января 2019 года.

Как сообщает официальный сайт клуба, у Кравченко истек срок действия контракта, вследствие чего сотрудничество между сторонами завершилось.

Вместе с Кравченко «Кишварду» покинул еще один украинец – Виктор Гей, который уже успел подписать контракт с МТК из Будапешта.

Всего за «Кишварду» Антон Кравченко провел 72 поединка, отличился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.