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30 мая 2023, 19:34 |
258
0

ОФИЦИАЛЬНО. Антон Кравченко покинул венгерскую Кишварду

Украинский легионер выступал за команду с января 2019 года

30 мая 2023, 19:34 |
258
0
ОФИЦИАЛЬНО. Антон Кравченко покинул венгерскую Кишварду
kisvardafc.hu. Антон Кравченко (крайний слева) и Виктор Гей (крайний справа)

32-летний центральный защитник Антон Кравченко покинул венгерскую «Кишварду», цвета которой защищал с января 2019 года.

Как сообщает официальный сайт клуба, у Кравченко истек срок действия контракта, вследствие чего сотрудничество между сторонами завершилось.

Вместе с Кравченко «Кишварду» покинул еще один украинец – Виктор Гей, который уже успел подписать контракт с МТК из Будапешта.

Всего за «Кишварду» Антон Кравченко провел 72 поединка, отличился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

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Антон Кравченко Кишварда трансферы Виктор Гей чемпионат Венгрии по футболу
Источник ФК Кишварда
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