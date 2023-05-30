ОФИЦИАЛЬНО. Украинец Виктор Гей перешел в МТК Будапешт

27-летний уроженец Закарпатья Виктор Гей, играющий на позиции правого защитника, сменил клуб в Венгрии.

С 2016 года Гей выступал за «Кишварду», куда перешел из «Говерлы», но сейчас принял решение сменить клубную прописку и подписать контракт с будапештским МТК.

В МТК Гей переходит на правах свободного агента. Контракт с ним подписан до лета 2026 года.

Отметим, что у Гея также есть венгерский паспорт, однако на международном уровне он не заигран ни за сборную Украины, ни за национальную команду Венгрии.