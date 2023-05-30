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30 мая 2023, 18:48 | Обновлено 30 мая 2023, 18:56
891
6

ОФИЦИАЛЬНО. Украинец Виктор Гей перешел в МТК Будапешт

До этого защитник семь сезонов отыграл в составе «Кишварды»

30 мая 2023, 18:48 | Обновлено 30 мая 2023, 18:56
891
6
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец Виктор Гей перешел в МТК Будапешт
mtkbudapest.hu

27-летний уроженец Закарпатья Виктор Гей, играющий на позиции правого защитника, сменил клуб в Венгрии.

С 2016 года Гей выступал за «Кишварду», куда перешел из «Говерлы», но сейчас принял решение сменить клубную прописку и подписать контракт с будапештским МТК.

В МТК Гей переходит на правах свободного агента. Контракт с ним подписан до лета 2026 года.

Отметим, что у Гея также есть венгерский паспорт, однако на международном уровне он не заигран ни за сборную Украины, ни за национальную команду Венгрии.

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Виктор Гей Кишварда МТК трансферы чемпионат Венгрии по футболу
Источник ФК МТК Будапешт
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Комментарии 6
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8number
Юмор — это прекрасно 😀 
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+4
steelmaker
Взагалі-то це у людини прізвище таке. І його національність. А ті, хто шукає "підводні камені" у кожному заголовку просто демонструють відсутність мізків.
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+3
AK..228
Спорт уа… це дно 
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+1
KIEWADIM
Рад за чела, удачи ему, очень наверное талантлив. Если ты это читаешь, оставь свой номер. Шутка
Ответить
0
BekXan
Це не юмор, це рівень школоти.
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0
Nostradamus
Ох і заголовки у вас... Ну хоч не "український Гей"... 
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-1
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