Ювентус ограничился денежным штрафом за махинации с зарплатой

Суд Федерации футбола Италии (FIGC) вынес свой вердикт по делу о махинациях с зарплатами туринского «Ювентуса». Сторонам удалось достигнуть мирового соглашения, «Ювентус» заплатит 718 тысяч евро штрафа, но обойдется без наказания в виде лишения очков в турнирной таблице.

Также частью мирового соглашения стал отказ «Ювентуса» от апелляции по делу о снятии 10 очков за дело о фиктивном приросте капитала.

Махинации с зарплатами игроков касаются 2020 года, когда был объявлен локдаун из-за пандемии коронавируса. «Ювентус» официально объявил о том, что с игроками достигнута договоренность об отказе от зарплаты на 4 месяца, после чего акции клуба резко выросли в цене.

На самом же деле игроки «Ювентуса» отказались от зарплаты не на 4 месяца, а лишь на один, еще за три месяца он получили деньги обходными путями, минуя финансовую отчетность.