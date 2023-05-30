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Италия
30 мая 2023, 17:23 | Обновлено 30 мая 2023, 17:44
1121
0

Ювентус ограничился денежным штрафом за махинации с зарплатой

Туринский клуб заплатит 718 тысяч евро

30 мая 2023, 17:23 | Обновлено 30 мая 2023, 17:44
1121
0
Ювентус ограничился денежным штрафом за махинации с зарплатой
ФК Ювентус

Суд Федерации футбола Италии (FIGC) вынес свой вердикт по делу о махинациях с зарплатами туринского «Ювентуса». Сторонам удалось достигнуть мирового соглашения, «Ювентус» заплатит 718 тысяч евро штрафа, но обойдется без наказания в виде лишения очков в турнирной таблице.

Также частью мирового соглашения стал отказ «Ювентуса» от апелляции по делу о снятии 10 очков за дело о фиктивном приросте капитала.

Махинации с зарплатами игроков касаются 2020 года, когда был объявлен локдаун из-за пандемии коронавируса. «Ювентус» официально объявил о том, что с игроками достигнута договоренность об отказе от зарплаты на 4 месяца, после чего акции клуба резко выросли в цене.

На самом же деле игроки «Ювентуса» отказались от зарплаты не на 4 месяца, а лишь на один, еще за три месяца он получили деньги обходными путями, минуя финансовую отчетность.

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Ювентус Федерация футбола Италии
Источник Федерация футбола Италии
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