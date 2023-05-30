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Ролан Гаррос
30 мая 2023, 16:50 | Обновлено 30 мая 2023, 18:26
1251
1

Экс-министр иностранных дел Косово раскритиковал Джоковича, вспомнив Крым

Петрит Селими уверен, что Новак поступил неправильно

30 мая 2023, 16:50 | Обновлено 30 мая 2023, 18:26
1251
1
Экс-министр иностранных дел Косово раскритиковал Джоковича, вспомнив Крым
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Петрит Селими, бывший министр иностранных дел Косово, резко отреагировал на послание Новака Джоковича после матча первого круга Ролан Гаррос.

«Значит, если российский игрок завтра напишет «Крым и Донбасс – сердце россии. Остановите насилие» – это все круто? У Джоковича есть история поддержки сербских националистов», – написал Селими в Твиттере.

Отметим, что после матча с американцем Александром Ковачевичем серб на экране телекамеры написал: «Косово – сердце Сербии. Остановите насилие».

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Новак Джокович Ролан Гаррос 2023
Источник Twitter
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Олександр Радченко
А французы освистали джоковича?
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