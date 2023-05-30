Ролан Гаррос30 мая 2023, 16:50 | Обновлено 30 мая 2023, 18:26
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Экс-министр иностранных дел Косово раскритиковал Джоковича, вспомнив Крым
Петрит Селими уверен, что Новак поступил неправильно
30 мая 2023, 16:50 | Обновлено 30 мая 2023, 18:26
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Петрит Селими, бывший министр иностранных дел Косово, резко отреагировал на послание Новака Джоковича после матча первого круга Ролан Гаррос.
«Значит, если российский игрок завтра напишет «Крым и Донбасс – сердце россии. Остановите насилие» – это все круто? У Джоковича есть история поддержки сербских националистов», – написал Селими в Твиттере.
Отметим, что после матча с американцем Александром Ковачевичем серб на экране телекамеры написал: «Косово – сердце Сербии. Остановите насилие».
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