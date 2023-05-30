Экс-министр иностранных дел Косово раскритиковал Джоковича, вспомнив Крым

Петрит Селими, бывший министр иностранных дел Косово, резко отреагировал на послание Новака Джоковича после матча первого круга Ролан Гаррос.

«Значит, если российский игрок завтра напишет «Крым и Донбасс – сердце россии. Остановите насилие» – это все круто? У Джоковича есть история поддержки сербских националистов», – написал Селими в Твиттере.

Отметим, что после матча с американцем Александром Ковачевичем серб на экране телекамеры написал: «Косово – сердце Сербии. Остановите насилие».