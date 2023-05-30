Ролан Гаррос30 мая 2023, 15:59 | Обновлено 30 мая 2023, 16:04
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Федерация тенниса Франции объяснила, почему не накажет Джоковича
Федерация отстранилась от этого эпизода
30 мая 2023, 15:59 | Обновлено 30 мая 2023, 16:04
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Федерация тенниса Франции выпустила официальное заявление после резонансного эпизода в матче с участием Новака Джоковича.
«Нет официальных правил Grand Slam о том, что можно или нельзя говорить игрокам. Федерация не будет делать никаких заявлений или занимать какую-либо позицию по этому вопросу», – сообщила федерация.
Отметим, что после матча с американцем Александром Ковачевичем серб на экране телекамеры написал: «Косово – сердце Сербии. Остановите насилие».
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Комментарии 1
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Очікувано!!! Давайте заодно прапори терораши і фото путлера і це буде нормально, бо правил же немає під час війни коли гине щодня мирне населення і не припиняються атаки. Лицеміри!!!
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