Федерация тенниса Франции объяснила, почему не накажет Джоковича

Федерация тенниса Франции выпустила официальное заявление после резонансного эпизода в матче с участием Новака Джоковича.

«Нет официальных правил Grand Slam о том, что можно или нельзя говорить игрокам. Федерация не будет делать никаких заявлений или занимать какую-либо позицию по этому вопросу», – сообщила федерация.

Отметим, что после матча с американцем Александром Ковачевичем серб на экране телекамеры написал: «Косово – сердце Сербии. Остановите насилие».