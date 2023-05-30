Джокович прокомментировал свое политическое заявление на Ролан Гаррос

Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович рассказал, почему после матча с американцем Александром Ковачевичем на экране телекамеры написал: «Косово – сердце Сербии. Остановите насилие».

«Я не политик, и у меня нет намерения вступать в политические дебаты. Эта тема очень чувствительна... Как сербу, мне очень больно от всего, что происходит в Косово.

Это самое малое, что я мог сделать. Я чувствую ответственность как общественный деятель – неважно, в какой области – и хочу оказать поддержку... Особенно как сын человека, родившегося в Косово, я чувствую необходимость оказать поддержку им и Сербии.

Я не знаю, какое будущее ждет сербский народ и Косово, но в таких ситуациях необходимо проявлять поддержку и демонстрировать единство», – сказал Джокович.