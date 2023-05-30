Джокович прокомментировал свое политическое заявление на Ролан Гаррос
Новак, как всегда, за все хорошее
Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович рассказал, почему после матча с американцем Александром Ковачевичем на экране телекамеры написал: «Косово – сердце Сербии. Остановите насилие».
«Я не политик, и у меня нет намерения вступать в политические дебаты. Эта тема очень чувствительна... Как сербу, мне очень больно от всего, что происходит в Косово.
Это самое малое, что я мог сделать. Я чувствую ответственность как общественный деятель – неважно, в какой области – и хочу оказать поддержку... Особенно как сын человека, родившегося в Косово, я чувствую необходимость оказать поддержку им и Сербии.
Я не знаю, какое будущее ждет сербский народ и Косово, но в таких ситуациях необходимо проявлять поддержку и демонстрировать единство», – сказал Джокович.
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