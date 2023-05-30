ФОТО. В Косово разрисовали мурал с изображением Джоковича

Мурал с изображением Новака Джоковича в Косово разрисовали после неоднозначного политического послания серба на Открытом чемпионате Франции по теннису.

После победы над Александром Ковачевичем в матче первого круга Ноле написал на камере: «Косово – это сердце Сербии. Остановите насилие».

Отметим, что в 2008 году Косово провозгласило независимость, и с тех пор более 100 стран признали Косово как суверенное государство.