Ролан Гаррос30 мая 2023, 14:19 | Обновлено 30 мая 2023, 14:20
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3
ФОТО. В Косово разрисовали мурал с изображением Джоковича
Заявление серба понравилось не всем
30 мая 2023, 14:19 | Обновлено 30 мая 2023, 14:20
1438
3
Мурал с изображением Новака Джоковича в Косово разрисовали после неоднозначного политического послания серба на Открытом чемпионате Франции по теннису.
После победы над Александром Ковачевичем в матче первого круга Ноле написал на камере: «Косово – это сердце Сербии. Остановите насилие».
Отметим, что в 2008 году Косово провозгласило независимость, и с тех пор более 100 стран признали Косово как суверенное государство.
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