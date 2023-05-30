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  4. ФОТО. В Косово разрисовали мурал с изображением Джоковича
Ролан Гаррос
30 мая 2023, 14:19 | Обновлено 30 мая 2023, 14:20
1438
3

ФОТО. В Косово разрисовали мурал с изображением Джоковича

Заявление серба понравилось не всем

30 мая 2023, 14:19 | Обновлено 30 мая 2023, 14:20
1438
3
ФОТО. В Косово разрисовали мурал с изображением Джоковича
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Мурал с изображением Новака Джоковича в Косово разрисовали после неоднозначного политического послания серба на Открытом чемпионате Франции по теннису.

После победы над Александром Ковачевичем в матче первого круга Ноле написал на камере: «Косово – это сердце Сербии. Остановите насилие».

Отметим, что в 2008 году Косово провозгласило независимость, и с тех пор более 100 стран признали Косово как суверенное государство.

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Новак Джокович Ролан Гаррос 2023
Источник Tennis World USA
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Muskrat2
У серба імперянка. Лікувати за допомогою B-2.
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+4
Crimea
Йому вуха на зад потрібно натягнути, сербська свиня!
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+4
Алекс днепр
Джокович хвойда путинская .Однажды косовцы поймают и ракетку в жопу вставят 
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+3
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