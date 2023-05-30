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Украина. Премьер лига
30 мая 2023, 10:10 | Обновлено 30 мая 2023, 13:40
29
0

Хавбек Кривбасса: «Cопернику шансов не оставили»

Владислав Семотюк – о недавней победе

30 мая 2023, 10:10 | Обновлено 30 мая 2023, 13:40
29
0
Хавбек Кривбасса: «Cопернику шансов не оставили»
ФК Кривбасс. Владислав Семотюк

Полузащитник «Кривбасса» Владислав Семотюк прокомментировал победу над харьковским «Металлистом» (2:0) в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги.

– Поздравляю с победой весь Кривой Рог, весь Кривбасс, всех наших болельщиков. Эмоции только положительные, ведь выиграли 2:0. По игре сопернику шансов не оставили. Выглядели очень хорошо, вся команда молодцы.

– Ты дебютировал в основном составе «Кривбасса» в УПЛ. Волновался ли перед игрой?
– Не сказал бы. Был уверен в своих силах. Плюс все меня поддерживали перед матчем и в игре. Очень благодарен за это партнерам и тренерам.

– Как считаешь, если бы не желтая карточка в середине второго тайма, возможно, сыграл бы чуть больше?
– Не факт. Ноги начали немного сводить судороги, ведь нет постоянной игровой практики. Поэтому и попросил замену. Отдельное спасибо всем, кто помогал привести поле в порядок после ливня. Болельщики даже аплодировали им за это. Мы также благодарны, ведь матч состоялся и мы победили.

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Владислав Семотюк Кривбасс - Металлист Кривбасс Кривой Рог Металлист Харьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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