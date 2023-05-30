Хавбек Кривбасса: «Cопернику шансов не оставили»

Полузащитник «Кривбасса» Владислав Семотюк прокомментировал победу над харьковским «Металлистом» (2:0) в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги.

– Поздравляю с победой весь Кривой Рог, весь Кривбасс, всех наших болельщиков. Эмоции только положительные, ведь выиграли 2:0. По игре сопернику шансов не оставили. Выглядели очень хорошо, вся команда молодцы.

– Ты дебютировал в основном составе «Кривбасса» в УПЛ. Волновался ли перед игрой?

– Не сказал бы. Был уверен в своих силах. Плюс все меня поддерживали перед матчем и в игре. Очень благодарен за это партнерам и тренерам.

– Как считаешь, если бы не желтая карточка в середине второго тайма, возможно, сыграл бы чуть больше?

– Не факт. Ноги начали немного сводить судороги, ведь нет постоянной игровой практики. Поэтому и попросил замену. Отдельное спасибо всем, кто помогал привести поле в порядок после ливня. Болельщики даже аплодировали им за это. Мы также благодарны, ведь матч состоялся и мы победили.