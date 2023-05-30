Йожеф САБО: «В концовке чемпионата Динамо выглядит более собранным»

Заслуженный тренер Украины Йожеф Сабо прокомментировал разгромную победу киевского «Динамо» над ровенским «Вересом» (3:0) в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги.

«Не очень интересная игра – особенно в первом тайме. «Динамо» и Шовковский – молодцы. Команда играет. Соперник не тот, но динамовцы были сильнее, имели моменты. Должны были забить в первом тайме, но не забили. У киевлян явное преимущество. Особенно в первом тайме. К концу чемпионата «Динамо» выглядит более собранным. Хотя это конец чемпионата и команды настроились на отпуск. Все призовые места уже определены – вышли, отыграли и все», - сказал Сабо.