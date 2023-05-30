Рахим СТЕРЛИНГ: «Почеттино – именно тот человек, который нужен Челси»

28-летний форвард лондонского «Челси» Рахим Стерлинг прокомментировал назначение Маурисио Почеттино на пост главного тренера.

«Он вернет «Челси» лидерство. Он изменит игроков физически и морально. Думаю, здесь все будут уважать его личность. Это то, что нам нужно, кто-то главный.

О нем ходили разговоры еще со времен его пребывания в «Тоттенхэме», и он именно тот человек, который нам нужен», - сказал Стерлинг.