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Украина. Премьер лига
30 мая 2023, 12:45 | Обновлено 30 мая 2023, 12:49
284
0

Рахим СТЕРЛИНГ: «Почеттино – именно тот человек, который нужен Челси»

Нападающий «пенсионеров» – о новом наставнике

30 мая 2023, 12:45 | Обновлено 30 мая 2023, 12:49
284
0
Рахим СТЕРЛИНГ: «Почеттино – именно тот человек, который нужен Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

28-летний форвард лондонского «Челси» Рахим Стерлинг прокомментировал назначение Маурисио Почеттино на пост главного тренера.

«Он вернет «Челси» лидерство. Он изменит игроков физически и морально. Думаю, здесь все будут уважать его личность. Это то, что нам нужно, кто-то главный.

О нем ходили разговоры еще со времен его пребывания в «Тоттенхэме», и он именно тот человек, который нам нужен», - сказал Стерлинг.

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Рахим Стерлинг назначение тренера Маурисио Почеттино Челси
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