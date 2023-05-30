Украина. Премьер лига30 мая 2023, 12:45 | Обновлено 30 мая 2023, 12:49
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Рахим СТЕРЛИНГ: «Почеттино – именно тот человек, который нужен Челси»
Нападающий «пенсионеров» – о новом наставнике
30 мая 2023, 12:45 | Обновлено 30 мая 2023, 12:49
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28-летний форвард лондонского «Челси» Рахим Стерлинг прокомментировал назначение Маурисио Почеттино на пост главного тренера.
«Он вернет «Челси» лидерство. Он изменит игроков физически и морально. Думаю, здесь все будут уважать его личность. Это то, что нам нужно, кто-то главный.
О нем ходили разговоры еще со времен его пребывания в «Тоттенхэме», и он именно тот человек, который нам нужен», - сказал Стерлинг.
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