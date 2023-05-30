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Ролан Гаррос
30 мая 2023, 12:40 | Обновлено 30 мая 2023, 12:41
670
3

Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Шмидлова полностью на стороне Украины»

Украинская теннисистка – о поддержке со стороны словацкой теннисистки

30 мая 2023, 12:40 | Обновлено 30 мая 2023, 12:41
670
3
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Шмидлова полностью на стороне Украины»
Инстаграм Анны Каролины Шмидловой

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала поступок словацкой теннисистки Анны Каролины Шмидловой, которая сыграла в первом круге Ролан Гаррос в цветах флага Украины, переиграв Веронику Кудерметову.

«Она на самом деле полностью на стороне Украины и много раз спрашивала меня, чем она может помочь в Словакии, в Братиславе. Возможно, какие-то мероприятия для поддержки украинских детей. Это не так просто спланировать, но очень хочется, и мы активно об этом думаем», – рассказала Завацкая.

Отметим, что Шмидлова после матча публиковала сторис в инстаграме, в которой разместила два сердца в цветах украинского флага.

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Вероника Кудерметова Анна Каролина Шмидлова Ролан Гаррос 2023 Катарина Завацкая
Источник Большой теннис Украины
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Alex Wolf
Це дуже круто.
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+6
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Elis
Дякую Анні-Кароліні за позицію! Людина,  а не це гі*** "мі ні в чьом нє вінаваті, мі нє можєм астанавіть вайну". 
Бажаю їй подальших перемог! Не вболівала за неї раніше, тепер вболіватиму. 
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+5
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