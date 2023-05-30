Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Шмидлова полностью на стороне Украины»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала поступок словацкой теннисистки Анны Каролины Шмидловой, которая сыграла в первом круге Ролан Гаррос в цветах флага Украины, переиграв Веронику Кудерметову.

«Она на самом деле полностью на стороне Украины и много раз спрашивала меня, чем она может помочь в Словакии, в Братиславе. Возможно, какие-то мероприятия для поддержки украинских детей. Это не так просто спланировать, но очень хочется, и мы активно об этом думаем», – рассказала Завацкая.

Отметим, что Шмидлова после матча публиковала сторис в инстаграме, в которой разместила два сердца в цветах украинского флага.