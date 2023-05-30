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Украина. Премьер лига
30 мая 2023, 12:21 | Обновлено 30 мая 2023, 12:35
213
0

Максим ЗАДЕРАКА: «Металлист 1925 заслуживает остаться в элитном дивизионе»

Хавбек «Кривбасса» отметился голом в ворота бывшей команды

30 мая 2023, 12:21 | Обновлено 30 мая 2023, 12:35
213
0
Максим ЗАДЕРАКА: «Металлист 1925 заслуживает остаться в элитном дивизионе»
ФК Кривбасс. Максим Задерака

Капитан криворожского «Кривбасса» Максим Задерака прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (2:0) в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги.

– Максим, что бы ты хотел сказать о сопернике, которому вы проиграли в первом круге?
– Металлист 1925 – хороший клуб, где я провел год своей карьеры. Практически всех ребят я хорошо знаю. Знаю, что у них классный коллектив. И мне очень хочется, чтобы они сохранили прописку в Премьер-лиге. Вот реально, у Металлиста 1925 добротная команда и они заслуживают остаться в элитном дивизионе.

– По игре мы увидели очень напряженный первый тайм…
– Жаркая погода внесла свои коррективы. Солнце припекает, и мы только адаптируемся к такой погоде.

– Твой гол в начале второго тайма многое предопределил в этом поединке?
– Не знаю. Хорошо, что так сложилось. Все началось с аута. Мы такие ауты постоянно наигрываем на тренировках. Спасибо партнерам. Мяч ко мне отскочил, а уже там мне удалось точно пробить по воротам.

– При счете 1:0 в вашу пользу не прижался ли «Кривбасс» к своим воротам?
– Это все ситуативно было. Было жарко и не все всегда получалось.

– Тем не менее, голевой момент у харьковчан был. Согласен?
– Да. Дмитренко мог сравнять счет. Но он свой шанс не реализовал, а мы в следующей атаке свой шанс использовали.

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Максим Задерака чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Кривбасс
Источник Sportarena
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