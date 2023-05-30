Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Психологически игрокам Металлиста 1925 было трудно»

Капитан криворожского «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (2:0) в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги.

– Игра с «Металлистом 1925» для «Кривбасса» получилась очень тяжелой…

– Матч, проходивший при такой высокой температуре, получился достаточно напряженным. Нам очень помог гол, который забил Максим Задерака в начале второго тайма. Затем мы смогли довести игру до победного конца.

– Первый гол все решил в этой встрече?

– Думаю, да. Понимаю, что харьковчанам было трудно принять тот факт, что уже на 46-й минуте встречи они проигрывали. Психологически игрокам «Металлиста 1925» было трудно.

– Но все же хозяева могли сравнять счет уже в компенсированное время. Не углядели защитники «Кривбасса» за своим оппонентом?

– Да, там нам повезло. Не уследили за Дмитренко. Пошла передача с фланга, и он просто не попал в ворота. Если бы мы пропустили, все было бы по-другому.