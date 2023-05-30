Роман ДЕБЕЛКО: «Хотели взять реванш»
Форвард «Кривбасса» – о победе над «Металлистом 1925»
Нападающий «Кривбасса» Роман Дебелко прокомментировал выездную победу над «Металлистом 1925» (2:0) в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги.
– Роман, с победой. Наверняка вы хотели взять реванш у соперника за проигрыш в первом круге?
– Несомненно. В игре первого круге мы проиграли дома, а я еще забил мяч в собственные ворота. Тот поединок был плохим для меня. Тогда, я впервые в карьере забил мяч в свои ворота. Поэтому мы хотели взять реванш. Мы тщательно разбирали соперника. «Металлист 1925» умеет играть в футбол.
– Какие сильные стороны вы заметили у противника?
– У них вингеры играют близко к флангам, растягивают защиту противника. В эти полузоны вбегают полузащитники. Это у них здорово выходит. Таким образом, харьковчане вскрывают оборону. Слава Богу, что нам удалось победить.
– До перерыва «Кривбассу» было трудно пробить оборону хозяев…
– Мы выполнили много беговой работы. Нужно было много перемещаться. В первом тайме мы не дали им ничего создать у наших ворот.
– Роман, ты можешь кого-то выделить в составе «Кривбасса»?
– Сегодня все выложились по максимуму. Все бились один за одного. Мы показали характер. Да, где-то перетерпели и смогли добиться нужной нам победы.
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