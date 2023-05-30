ГРОМОВ: «Почему в списке нет игроков, которые зимой перешли в клубы АПЛ?»

33-летний форвард кипрского АЕКа Артем Громов прокомментировал попадание в список спортсменов-нарушителей от Минмолодежьспорта.

Интересно, что в список не попали Михаил Мудрик и Илья Забарный, которые зимой перешли в клубы английской Премьер-лиги.

«Если честно, я очень удивлен. Сразу возникает вопрос, почему там есть я и Кулач, но нет украинских игроков, которые зимой перешли в клубы АПЛ? Это сразу наводит на мысль о какой-то избирательности.

Было бы интересно услышать комментарий Минмолодежьспорта по этому поводу. Если я что-то нарушил, то я приношу свои извинения, но закон должен быть один для всех», - сказал Громов.