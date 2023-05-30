ГРОМОВ: «Почему в списке нет игроков, которые зимой перешли в клубы АПЛ?»
Нападающий АЕКа – о попадании в список спортсменов-нарушителей от Минмолодежьспорта
33-летний форвард кипрского АЕКа Артем Громов прокомментировал попадание в список спортсменов-нарушителей от Минмолодежьспорта.
Интересно, что в список не попали Михаил Мудрик и Илья Забарный, которые зимой перешли в клубы английской Премьер-лиги.
«Если честно, я очень удивлен. Сразу возникает вопрос, почему там есть я и Кулач, но нет украинских игроков, которые зимой перешли в клубы АПЛ? Это сразу наводит на мысль о какой-то избирательности.
Было бы интересно услышать комментарий Минмолодежьспорта по этому поводу. Если я что-то нарушил, то я приношу свои извинения, но закон должен быть один для всех», - сказал Громов.
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а Артемий по лайт варианту решил выехать
По Мудрику и Забарному скорей всего вопрос по возрасту. У нас призыв отменили и детей не берут в армию. Плюс полюбому они студенты, а у студентов отсрочка. Так что тут даже с моральной точки зрения к ним вопросов нет.