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30 мая 2023, 10:30 | Обновлено 30 мая 2023, 11:48
1777
6

ГРОМОВ: «Почему в списке нет игроков, которые зимой перешли в клубы АПЛ?»

Нападающий АЕКа – о попадании в список спортсменов-нарушителей от Минмолодежьспорта

30 мая 2023, 10:30 | Обновлено 30 мая 2023, 11:48
1777
6
ГРОМОВ: «Почему в списке нет игроков, которые зимой перешли в клубы АПЛ?»
ФК АЕК

33-летний форвард кипрского АЕКа Артем Громов прокомментировал попадание в список спортсменов-нарушителей от Минмолодежьспорта.

Интересно, что в список не попали Михаил Мудрик и Илья Забарный, которые зимой перешли в клубы английской Премьер-лиги.

«Если честно, я очень удивлен. Сразу возникает вопрос, почему там есть я и Кулач, но нет украинских игроков, которые зимой перешли в клубы АПЛ? Это сразу наводит на мысль о какой-то избирательности.

Было бы интересно услышать комментарий Минмолодежьспорта по этому поводу. Если я что-то нарушил, то я приношу свои извинения, но закон должен быть один для всех», - сказал Громов.

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Артем Громов
Источник FanDay
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Комментарии 6
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Gargantua
ну так они забашляли нормально, билеты купили
а Артемий по лайт варианту решил выехать
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+4
jugulator
Потому что они Батальон АПЛ.
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+3
виталий жалыбин
ну да 1 для всех дети депутатов все за границей,сын пороха офицер почему не вернетса?
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+2
Осс Steam
Ну, раз закон один для всіх, то чому ти виїхав?
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+1
Андрей Гинов
Самое смешное "если я что то нарушил")))) как будто он не писал письмо с просьбой отпустить на сборы и обещал вернуться. А теперь спрашивает что он нарушил!?)
По Мудрику и Забарному скорей всего вопрос по возрасту. У нас призыв отменили и детей не берут в армию. Плюс полюбому они студенты, а у студентов отсрочка. Так что тут даже с моральной точки зрения к ним вопросов нет.
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0
Igoryan
Тому що ти ватна башка тупорила
Ответить
-5
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