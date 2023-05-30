Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек Кривбасса: «Счастлив, что забил свой дебютный гол в УПЛ»
Украина. Премьер лига
30 мая 2023, 09:54 | Обновлено 30 мая 2023, 10:05
105
0

Хавбек Кривбасса: «Счастлив, что забил свой дебютный гол в УПЛ»

Тимур Кораблин – о победе над «Металлистом 1925»

30 мая 2023, 09:54 | Обновлено 30 мая 2023, 10:05
105
0
Хавбек Кривбасса: «Счастлив, что забил свой дебютный гол в УПЛ»
UA-Футбол/Автор - Алина Ерофеева

21-летний полузащитник «Кривбасса» Тимур Кораблин прокомментировал выездную победу над «Металлистом 1925» (2:0) в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги.

– Если честно немного волновался, когда выходил на поле. В игру вошел не так, как бы того хотелось, ведь матч был очень напряженным. Тренер сказал: у тебя будет момент, ты должен выйти и его реализовать. Так и получилось, к счастью. В целом матч понравился: много эмоций, много борьбы. Нам нужны были эти три очка для того, чтобы двигаться дальше.

Гол? Эмоции невероятные. Я много работал для этого дебютного гола, и очень его ждал. Спасибо всем за поддержку: друзьям, партнерам по команде, тренерам. Они всегда были рядом и очень мне помогали. Счастлив, что «Кривбасс» победил и я забил свой дебютный гол в УПЛ.

– Как поздравили партнеры по команде после игры в раздевалке?
– Очень тепло, спасибо им. Шутят также, конечно. Одним из первых поздравил Виталик Вернидуб (улыбается). В раздевалке положительная атмосфера. Все рады, что удалось победить.

По теме:
Цифры и факты. Важнейшие события 29-го тура УПЛ
Юрий Вернидуб провел 350-й матч в ЧУ в качестве игрока и тренера
Максим Ковалев вывел «Ингулец» из безголевой «комы»
Тимур Кораблин Кривбасс - Металлист 1925 Кривбасс Кривой Рог Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Под слезы и объятия. Боруссия Дортмунд попрощалась с пятью игроками
Футбол | 29 мая 2023, 10:42 1
Под слезы и объятия. Боруссия Дортмунд попрощалась с пятью игроками
Под слезы и объятия. Боруссия Дортмунд попрощалась с пятью игроками

«Шмели» хотят изменений в составе

НБА. Майами в финале, Бостон – вне истории
Баскетбол | 30 мая 2023, 06:20 1
НБА. Майами в финале, Бостон – вне истории
НБА. Майами в финале, Бостон – вне истории

Завершилась финальная серия плей-офф в Восточной конференции

Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
Теннис | 29.05.2023, 18:03
Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Футбол | 29.05.2023, 17:42
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Он их спас. Португальский клуб объявил об уходе экс-тренера Шахтера
Футбол | 30.05.2023, 09:18
Он их спас. Португальский клуб объявил об уходе экс-тренера Шахтера
Он их спас. Португальский клуб объявил об уходе экс-тренера Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
28.05.2023, 12:13 17
Футбол
Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
28.05.2023, 18:32 8
Футбол
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
28.05.2023, 15:53 27
Теннис
Красные Трубину, Назарине и Пеглоу. Драка в конце матча Шахтер - Днепр-1
Красные Трубину, Назарине и Пеглоу. Драка в конце матча Шахтер - Днепр-1
28.05.2023, 17:05 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Латвия обыграла США в овертайме и берет бронзу
ЧМ по хоккею. Латвия обыграла США в овертайме и берет бронзу
28.05.2023, 17:54 6
Хоккей
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
28.05.2023, 16:38 10
Теннис
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
28.05.2023, 20:00 2
Хоккей
Редкая болезнь. На 46-м году ушел из жизни экс-игрок Черноморца и Оболони
Редкая болезнь. На 46-м году ушел из жизни экс-игрок Черноморца и Оболони
28.05.2023, 14:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности