Хавбек Кривбасса: «Счастлив, что забил свой дебютный гол в УПЛ»

21-летний полузащитник «Кривбасса» Тимур Кораблин прокомментировал выездную победу над «Металлистом 1925» (2:0) в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги.

– Если честно немного волновался, когда выходил на поле. В игру вошел не так, как бы того хотелось, ведь матч был очень напряженным. Тренер сказал: у тебя будет момент, ты должен выйти и его реализовать. Так и получилось, к счастью. В целом матч понравился: много эмоций, много борьбы. Нам нужны были эти три очка для того, чтобы двигаться дальше.

Гол? Эмоции невероятные. Я много работал для этого дебютного гола, и очень его ждал. Спасибо всем за поддержку: друзьям, партнерам по команде, тренерам. Они всегда были рядом и очень мне помогали. Счастлив, что «Кривбасс» победил и я забил свой дебютный гол в УПЛ.

– Как поздравили партнеры по команде после игры в раздевалке?

– Очень тепло, спасибо им. Шутят также, конечно. Одним из первых поздравил Виталик Вернидуб (улыбается). В раздевалке положительная атмосфера. Все рады, что удалось победить.