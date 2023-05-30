Милинкович-Савич – главная трансферная цель Ливерпуля

Английский «Ливерпуль» заинтересован в подписании центрального полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Главный тренер «красных» Юрген Клопп намерен усилить среднюю линию команды этим летом, и серб является главной трансферной целью мерсисайдцев.

Покупка Милинковича-Савича может обойтись «Ливерпулю» всего в 25 миллионов евро.

В этом сезоне Милинкович-Савич провел за «Лацио» 46 матчей, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Павар может перейти в «Ливерпуль».