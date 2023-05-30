Англия30 мая 2023, 09:35 | Обновлено 30 мая 2023, 09:42
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Милинкович-Савич – главная трансферная цель Ливерпуля
Хавбек «Лацио» может продолжить карьеру в АПЛ
30 мая 2023, 09:35 | Обновлено 30 мая 2023, 09:42
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Английский «Ливерпуль» заинтересован в подписании центрального полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Главный тренер «красных» Юрген Клопп намерен усилить среднюю линию команды этим летом, и серб является главной трансферной целью мерсисайдцев.
Покупка Милинковича-Савича может обойтись «Ливерпулю» всего в 25 миллионов евро.
В этом сезоне Милинкович-Савич провел за «Лацио» 46 матчей, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Павар может перейти в «Ливерпуль».
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