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Англия
30 мая 2023, 09:35 | Обновлено 30 мая 2023, 09:42
295
0

Милинкович-Савич – главная трансферная цель Ливерпуля

Хавбек «Лацио» может продолжить карьеру в АПЛ

30 мая 2023, 09:35 | Обновлено 30 мая 2023, 09:42
295
0
Милинкович-Савич – главная трансферная цель Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Милинкович-Савич

Английский «Ливерпуль» заинтересован в подписании центрального полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Главный тренер «красных» Юрген Клопп намерен усилить среднюю линию команды этим летом, и серб является главной трансферной целью мерсисайдцев.

Покупка Милинковича-Савича может обойтись «Ливерпулю» всего в 25 миллионов евро.

В этом сезоне Милинкович-Савич провел за «Лацио» 46 матчей, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Павар может перейти в «Ливерпуль».

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Сергей Милинкович-Савич Лацио Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Calciomercato
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