Виктор ЛЕОНЕНКО: «Когда Бондарю мяч отдают, то все за сердце хватаются»

Бывший нападающий национальной команды Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал игрока «Шахтера», который его разочаровывает.

«Забарный и Матвиенко на данный момент лучше всех в Украине на позиции центрального защитника. Николай ‒ стабильный, но вверху не так хорош, как хотелось бы. На втором этаже Забарный играет получше. Матвиенко пусть тогда мешает играть соперникам вверху, подталкивает их.

Бондаря я и близко не вижу в составе! Он вечно привозит. Когда ему мяч отдают, то все за сердце хватаются», - сказал Леоненко.