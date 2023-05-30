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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Когда Бондарю мяч отдают, то все за сердце хватаются»
Украина. Премьер лига
30 мая 2023, 08:49 |
546
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Когда Бондарю мяч отдают, то все за сердце хватаются»

Футбольный эксперт выделил игрока «Шахтера» со знаком минус

30 мая 2023, 08:49 |
546
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Когда Бондарю мяч отдают, то все за сердце хватаются»
ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Бывший нападающий национальной команды Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал игрока «Шахтера», который его разочаровывает.

«Забарный и Матвиенко на данный момент лучше всех в Украине на позиции центрального защитника. Николай ‒ стабильный, но вверху не так хорош, как хотелось бы. На втором этаже Забарный играет получше. Матвиенко пусть тогда мешает играть соперникам вверху, подталкивает их.

Бондаря я и близко не вижу в составе! Он вечно привозит. Когда ему мяч отдают, то все за сердце хватаются», - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Шахтер Донецк Валерий Бондарь
Источник FanDay
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