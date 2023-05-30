Виктор ЛЕОНЕНКО: «Когда Бондарю мяч отдают, то все за сердце хватаются»
Футбольный эксперт выделил игрока «Шахтера» со знаком минус
Бывший нападающий национальной команды Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал игрока «Шахтера», который его разочаровывает.
«Забарный и Матвиенко на данный момент лучше всех в Украине на позиции центрального защитника. Николай ‒ стабильный, но вверху не так хорош, как хотелось бы. На втором этаже Забарный играет получше. Матвиенко пусть тогда мешает играть соперникам вверху, подталкивает их.
Бондаря я и близко не вижу в составе! Он вечно привозит. Когда ему мяч отдают, то все за сердце хватаются», - сказал Леоненко.
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