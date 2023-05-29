Сборная УКРАИНЫ29 мая 2023, 16:30 | Обновлено 29 мая 2023, 16:46
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ярмоленко пора освобождать место молодым»
Футбольный эксперт посоветовал Ярмоленко уйти из сборной и провел аналогию с Тимощуком
29 мая 2023, 16:30 | Обновлено 29 мая 2023, 16:46
531
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Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко считает, что вингеру «Аль-Айна» Андрею Ярмоленко пора уже завязывать карьеру в первой команде страны.
«Ярмоленко уже не тянет, пора ему освобождать место молодым, а не сидеть ради рекордов, позоря себя.
Сразу вспоминается, как Фоменко выпустил на минуту Тимощука, чтобы тот стал рекордсменом. В итоге оба опозорились», – сказал Леоненко.
Ранее Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с «Аль-Айном».
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