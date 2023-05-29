Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ярмоленко пора освобождать место молодым»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко считает, что вингеру «Аль-Айна» Андрею Ярмоленко пора уже завязывать карьеру в первой команде страны.

«Ярмоленко уже не тянет, пора ему освобождать место молодым, а не сидеть ради рекордов, позоря себя.

Сразу вспоминается, как Фоменко выпустил на минуту Тимощука, чтобы тот стал рекордсменом. В итоге оба опозорились», – сказал Леоненко.

Ранее Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с «Аль-Айном».