Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поттера готов пригласить один из клубов АПЛ
Англия
30 мая 2023, 04:24 |
30
0

Поттера готов пригласить один из клубов АПЛ

Назначить экс-наставника «Челси» намерен «Кристал Пэлас»

30 мая 2023, 04:24 |
30
0
Поттера готов пригласить один из клубов АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Лондонский клуб «Кристал Пэлас» рассматривает кандидатуру англичанина Грэма Поттера на должность главного тренера команды.

Источник утверждает, что неудачный этап тренерской карьеры 48-летнего уроженца Солихала в «Челси» не нанес сильного урона его репутации. Он по-прежнему остается в фаворе и в авторитете в Английской Премьер-лиге.

Сезон-2022/2023 в АПЛ «Кристал Пэлас» завершил на 11-м месте. В марте этого года команда уволила Патрика Виейра и до окончания сезона обязанности главного тренера исполнял Рой Ходжсон.

Напомним, Грэм Поттер возглавлял лондонский «Челси» с 9 сентября 2022 года по 2 апреля этого года.

По теме:
Рэшфорд удостоен в Ман Юнайтед исторического признания
Гвардиола нашел в Баварии усиление для Ман Сити
Шеффилд празднует второй большой успех. Кто сыграет в Чемпионшипе 2023/24?
чемпионат Англии по футболу Грэм Поттер Английская Премьер-лига Кристал Пэлас
Источник Footmercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Под слезы и объятия. Боруссия Дортмунд попрощалась с пятью игроками
Футбол | 29 мая 2023, 10:42 1
Под слезы и объятия. Боруссия Дортмунд попрощалась с пятью игроками
Под слезы и объятия. Боруссия Дортмунд попрощалась с пятью игроками

«Шмели» хотят изменений в составе

ОФИЦИАЛЬНО. Русин заменит Яремчука в сборной Украины
Футбол | 29 мая 2023, 15:45 14
ОФИЦИАЛЬНО. Русин заменит Яремчука в сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Русин заменит Яремчука в сборной Украины

Дебютный вызов для форварда «Зари» в национальную команду

Владислав РЫБАК: «Такого не должно быть в футболе»
Футбол | 29.05.2023, 08:31
Владислав РЫБАК: «Такого не должно быть в футболе»
Владислав РЫБАК: «Такого не должно быть в футболе»
Драка в чемпионской игре Шахтера, Заря вровень с Днепром-1, Металлист – аут
Футбол | 30.05.2023, 02:18
Драка в чемпионской игре Шахтера, Заря вровень с Днепром-1, Металлист – аут
Драка в чемпионской игре Шахтера, Заря вровень с Днепром-1, Металлист – аут
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало голкипера сборной Нигерии U-20
Футбол | 29.05.2023, 21:00
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало голкипера сборной Нигерии U-20
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало голкипера сборной Нигерии U-20
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Мирон Маркевич принял предложение возглавить Карпаты
Источник: Мирон Маркевич принял предложение возглавить Карпаты
28.05.2023, 14:12 6
Футбол
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
28.05.2023, 16:38 10
Теннис
КУЧЕР: «Степаненко начал жонглировать мячом и провоцировать ребят»
КУЧЕР: «Степаненко начал жонглировать мячом и провоцировать ребят»
28.05.2023, 22:16 22
Футбол
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
28.05.2023, 13:20 47
Теннис
Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
28.05.2023, 18:32 8
Футбол
Чемпионат мира по хоккею: превью финала и матча за бронзу
Чемпионат мира по хоккею: превью финала и матча за бронзу
28.05.2023, 09:22
Хоккей
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
28.05.2023, 15:53 27
Теннис
Редкая болезнь. На 46-м году ушел из жизни экс-игрок Черноморца и Оболони
Редкая болезнь. На 46-м году ушел из жизни экс-игрок Черноморца и Оболони
28.05.2023, 14:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности