Поттера готов пригласить один из клубов АПЛ

Лондонский клуб «Кристал Пэлас» рассматривает кандидатуру англичанина Грэма Поттера на должность главного тренера команды.

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Источник утверждает, что неудачный этап тренерской карьеры 48-летнего уроженца Солихала в «Челси» не нанес сильного урона его репутации. Он по-прежнему остается в фаворе и в авторитете в Английской Премьер-лиге.

Сезон-2022/2023 в АПЛ «Кристал Пэлас» завершил на 11-м месте. В марте этого года команда уволила Патрика Виейра и до окончания сезона обязанности главного тренера исполнял Рой Ходжсон.

Напомним, Грэм Поттер возглавлял лондонский «Челси» с 9 сентября 2022 года по 2 апреля этого года.