Грэм Поттер может возглавить французский клуб

Бывший тренер «Челси» Грэм Поттер может продолжить карьеру во Франции. По информации местных СМИ, в услугах тренера заинтересована «Ницца».

Сейчас «Ниццу» возглавляет Дидье Дигар. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1.

Поттер был уволен с поста главного тренера «Челси» в начале апреля. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Вест Хэма».