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Франция
13 мая 2023, 13:51 |
116
0

Грэм Поттер может возглавить французский клуб

В услугах тренера заинтересована «Ницца»

13 мая 2023, 13:51 |
116
0
Грэм Поттер может возглавить французский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Бывший тренер «Челси» Грэм Поттер может продолжить карьеру во Франции. По информации местных СМИ, в услугах тренера заинтересована «Ницца».

Сейчас «Ниццу» возглавляет Дидье Дигар. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1.

Поттер был уволен с поста главного тренера «Челси» в начале апреля. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Вест Хэма».

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Грэм Поттер Ницца
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