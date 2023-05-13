Франция13 мая 2023, 13:51 |
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Грэм Поттер может возглавить французский клуб
В услугах тренера заинтересована «Ницца»
13 мая 2023, 13:51 |
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Бывший тренер «Челси» Грэм Поттер может продолжить карьеру во Франции. По информации местных СМИ, в услугах тренера заинтересована «Ницца».
Сейчас «Ниццу» возглавляет Дидье Дигар. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1.
Поттер был уволен с поста главного тренера «Челси» в начале апреля. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Вест Хэма».
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