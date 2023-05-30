Гвардиола нашел в Баварии усиление для Ман Сити
В Англию может перебраться Киммих
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих близок к тому, что вновь оказаться под руководством Пепа Гвардиолы, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити».
Сообщается, что испанский тренер знает о желании игрока покинуть Мюнхен и намерен пригласит его в свою команду.
Конкурентом «Манчестер Сити» называется «Барселона», которая явно проигрывает «горожанам» Манчестера в финансовых возможностях, а также мадридский «Реал», видящий в Киммихе замену Модричу и Кроосу.
Йозуа Киммих в нынешнем сезоне провел за «Баварию» в чемпионате Германии 33 матча, забил 5 голов.
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