Гвардиола нашел в Баварии усиление для Ман Сити

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих близок к тому, что вновь оказаться под руководством Пепа Гвардиолы, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити».

Сообщается, что испанский тренер знает о желании игрока покинуть Мюнхен и намерен пригласит его в свою команду.

Конкурентом «Манчестер Сити» называется «Барселона», которая явно проигрывает «горожанам» Манчестера в финансовых возможностях, а также мадридский «Реал», видящий в Киммихе замену Модричу и Кроосу.

Йозуа Киммих в нынешнем сезоне провел за «Баварию» в чемпионате Германии 33 матча, забил 5 голов.