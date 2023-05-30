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  4. Гвардиола нашел в Баварии усиление для Ман Сити
Англия
30 мая 2023, 02:39 |
179
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Гвардиола нашел в Баварии усиление для Ман Сити

В Англию может перебраться Киммих

30 мая 2023, 02:39 |
179
0
Гвардиола нашел в Баварии усиление для Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих близок к тому, что вновь оказаться под руководством Пепа Гвардиолы, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити».

Сообщается, что испанский тренер знает о желании игрока покинуть Мюнхен и намерен пригласит его в свою команду.

Конкурентом «Манчестер Сити» называется «Барселона», которая явно проигрывает «горожанам» Манчестера в финансовых возможностях, а также мадридский «Реал», видящий в Киммихе замену Модричу и Кроосу.

Йозуа Киммих в нынешнем сезоне провел за «Баварию» в чемпионате Германии 33 матча, забил 5 голов.

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Манчестер Сити Бавария Йозуа Киммих трансферы Английская Премьер-лига Бундеслига
Источник El Nacional
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