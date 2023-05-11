Реал нашел замену Модричу и Кроосу в Германии

Ветеранский возраст Луки Модрича и Тони Крооса заставляет руководство «Реала» уже сейчас думать о замене для многолетних лидеров полузащиты команды. Оба, скорее всего, покинул клуб летом 2024 года.

По информации немецких СМИ, «Реал» планирует подписать полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха. Его контракт рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего хавбека сборной Германии 6 голов и 11 ассистов в 44 матчах за «Баварию» во всех турнирах.