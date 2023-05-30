ВИШНЯК: «Мы играем через четыре на пятый день. Физически сил не хватает»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражение в матче 29-го тура УПЛ против «Ворсклы» (0:2):

«Игра для зрителей игра была интересна фрагментарно, потому что футболисты играют через четыре на пятый день. В нашем случае играют почти одни и те же игроки. Ребята стараются, делают все, что могут, но физически их не хватает. Темп матча то поднимался, то падал. Игра так выглядела: то были острые моменты, то была пауза.

Победила «Ворскла», поздравляю их с победой. Результатом мы недовольны. Хотели зацепиться за очки, но не получилось.

Я думаю, что в чемпионате все мы хотели большего. Концовку мы проводим с топ-клубами, которые вверху. Очень четко видно разницу в классе. Чтобы двигаться вперед, «Колосу» нужна перезагрузка, нужно качество, больше времени.

Итоги подводить рано, впереди еще тур, и ситуация запутанная. Все хотят большего. Но есть как есть, и на это есть объективные причины. Вопрос в том, что делать дальше, чтобы улучшить результаты. Этот вопрос будет подниматься, и про это будем разговаривать».