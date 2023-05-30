Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИШНЯК: «Мы играем через четыре на пятый день. Физически сил не хватает»
Украина. Премьер лига
30 мая 2023, 00:41 | Обновлено 30 мая 2023, 01:06
69
1

ВИШНЯК: «Мы играем через четыре на пятый день. Физически сил не хватает»

Главный тренер «Колоса» прокомментировал поражение в матче с «Ворсклой»

30 мая 2023, 00:41 | Обновлено 30 мая 2023, 01:06
69
1
ВИШНЯК: «Мы играем через четыре на пятый день. Физически сил не хватает»
YouTube. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражение в матче 29-го тура УПЛ против «Ворсклы» (0:2):

«Игра для зрителей игра была интересна фрагментарно, потому что футболисты играют через четыре на пятый день. В нашем случае играют почти одни и те же игроки. Ребята стараются, делают все, что могут, но физически их не хватает. Темп матча то поднимался, то падал. Игра так выглядела: то были острые моменты, то была пауза.

Победила «Ворскла», поздравляю их с победой. Результатом мы недовольны. Хотели зацепиться за очки, но не получилось.

Я думаю, что в чемпионате все мы хотели большего. Концовку мы проводим с топ-клубами, которые вверху. Очень четко видно разницу в классе. Чтобы двигаться вперед, «Колосу» нужна перезагрузка, нужно качество, больше времени.

Итоги подводить рано, впереди еще тур, и ситуация запутанная. Все хотят большего. Но есть как есть, и на это есть объективные причины. Вопрос в том, что делать дальше, чтобы улучшить результаты. Этот вопрос будет подниматься, и про это будем разговаривать».

По теме:
СКРИПНИК: «Хотелось доигрывать чемпионат именно в такой борьбе, как сейчас»
За кого был Царь? Селезнев ответил, за кого болел в игре Шахтера и Днепра-1
ДЯЧУК: «Гармаш – настоящий маэстро на поле. Его в команде называют Куминьо»
чемпионат Украины по футболу Виктор Скрипник пресс-конференция Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Колос Ковалевка Ворскла - Колос
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
Теннис | 29 мая 2023, 18:03 30
Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира

Элина в двух сетах обыграла Мартину Тревизан

ГРИГОРЧУК: «Как Черноморец провел вторую часть сезона – это никак не вылет»
Футбол | 29 мая 2023, 22:43 0
ГРИГОРЧУК: «Как Черноморец провел вторую часть сезона – это никак не вылет»
ГРИГОРЧУК: «Как Черноморец провел вторую часть сезона – это никак не вылет»

Главный тренер одесской команды прокомментировал поражение от «Руха»

Владислав РЫБАК: «Такого не должно быть в футболе»
Футбол | 29.05.2023, 08:31
Владислав РЫБАК: «Такого не должно быть в футболе»
Владислав РЫБАК: «Такого не должно быть в футболе»
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Футбол | 29.05.2023, 17:42
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Погоня за еврокубками продолжается. Ворскла дома переиграла Колос
Футбол | 29.05.2023, 16:54
Погоня за еврокубками продолжается. Ворскла дома переиграла Колос
Погоня за еврокубками продолжается. Ворскла дома переиграла Колос
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nivavn
То може вам зарплату платити теж 1\5 частину? Нитіки, ₴ля!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
28.05.2023, 13:20 47
Теннис
Красные Трубину, Назарине и Пеглоу. Драка в конце матча Шахтер - Днепр-1
Красные Трубину, Назарине и Пеглоу. Драка в конце матча Шахтер - Днепр-1
28.05.2023, 17:05 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Канада оформила камбэк и завоевала золото
ЧМ по хоккею. Канада оформила камбэк и завоевала золото
28.05.2023, 22:35 4
Хоккей
С Шахтером. Определены 25 из 32 команд, которые сыграют в группе ЛЧ 2023/24
С Шахтером. Определены 25 из 32 команд, которые сыграют в группе ЛЧ 2023/24
29.05.2023, 05:30 31
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины 2022/23 сыграет в групповом раунде ЛЧ 2023/24
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины 2022/23 сыграет в групповом раунде ЛЧ 2023/24
28.05.2023, 00:25 7
Футбол
Рекордная сумма. Оглашены призовые Ман Сити за чемпионство в АПЛ
Рекордная сумма. Оглашены призовые Ман Сити за чемпионство в АПЛ
29.05.2023, 07:53 6
Футбол
Отсутствие Надаля, борьба за теннисную корону, трудный жребий для украинок
Отсутствие Надаля, борьба за теннисную корону, трудный жребий для украинок
28.05.2023, 07:30
Теннис
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
28.05.2023, 14:40 19
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности