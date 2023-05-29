За кого был Царь? Селезнев ответил, за кого болел в игре Шахтера и Днепра-1

Знаменитый украинский футболист Евгений Селезнев признался, за кого он болел в центральном матче 29-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Днепром-1» (3:0)

На вопрос за кого он болел, Селезнев ответил коротко: «Днепр-1», информирует Телеграм-канал Днепрянин.

На вопрос, договорился ли генеральный директор «Днепра-1» Андрей Русол о вхождении Евгения в тренерский состав днепрян, Селезнев посмеялся, но не стал отрицать возможный факт переговоров.