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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 23:40 | Обновлено 29 мая 2023, 23:51
151
0

За кого был Царь? Селезнев ответил, за кого болел в игре Шахтера и Днепра-1

Знаменитый украинский футболист переживал за днепровский клуб

29 мая 2023, 23:40 | Обновлено 29 мая 2023, 23:51
151
0
За кого был Царь? Селезнев ответил, за кого болел в игре Шахтера и Днепра-1
ФК Минай. Евгений Селезнев

Знаменитый украинский футболист Евгений Селезнев признался, за кого он болел в центральном матче 29-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Днепром-1» (3:0)

На вопрос за кого он болел, Селезнев ответил коротко: «Днепр-1», информирует Телеграм-канал Днепрянин.

На вопрос, договорился ли генеральный директор «Днепра-1» Андрей Русол о вхождении Евгения в тренерский состав днепрян, Селезнев посмеялся, но не стал отрицать возможный факт переговоров.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Днепр-1 Шахтер - Днепр-1 Евгений Селезнев Андрей Русол
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