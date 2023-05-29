Украина. Премьер лига29 мая 2023, 23:40 | Обновлено 29 мая 2023, 23:51
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За кого был Царь? Селезнев ответил, за кого болел в игре Шахтера и Днепра-1
Знаменитый украинский футболист переживал за днепровский клуб
29 мая 2023, 23:40 | Обновлено 29 мая 2023, 23:51
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Знаменитый украинский футболист Евгений Селезнев признался, за кого он болел в центральном матче 29-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Днепром-1» (3:0)
На вопрос за кого он болел, Селезнев ответил коротко: «Днепр-1», информирует Телеграм-канал Днепрянин.
На вопрос, договорился ли генеральный директор «Днепра-1» Андрей Русол о вхождении Евгения в тренерский состав днепрян, Селезнев посмеялся, но не стал отрицать возможный факт переговоров.
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