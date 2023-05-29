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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 21:23 | Обновлено 29 мая 2023, 22:08
796
0

ЭДМАР: «Постараемся отобрать очки у Динамо. Будем бороться до конца»

И.о. наставника «Металлиста 1925» прокомментировал поражение от «Кривбасса»

29 мая 2023, 21:23 | Обновлено 29 мая 2023, 22:08
796
0
ЭДМАР: «Постараемся отобрать очки у Динамо. Будем бороться до конца»
ФК Металлист 1925. Эдмар

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Эдмар прокомментировал поражение своей команды от «Кривбасса» (0:2) в матче 29-го тура УПЛ:

– Обидно, это не тот результат, на который мы рассчитывали. Наша болезнь – начало игры и начало второй половины, сыграли рассеянно и пропустили. Теперь у нас впереди игра с «Динамо», верим в свои силы. Другого выхода у нас нет, будем бороться до конца.

– Впереди еще неделю будете готовиться и разбирать соперника. За счет чего можно взять очки с «Динамо»?

– Играть на характере, из-за не могу и создавать моменты. Только так мы сможем перевернуть ситуацию в свою пользу. Будем готовиться, не пора опускать руки, надо играть до последнего. Наша задача – остаться в Премьер-лиге.

– Уже размышляли над возможными стыковыми матчами?

– Нет, сейчас главное подготовиться к игре с «Динамо», а что будет дальше – никто не знает. Чемпионат сейчас очень непредсказуем, многие команды соревнуются за выживание. Нам нужно очень поработать, чтобы отобрать очки у «Динамо». Если в это не верить, то нет смысла выходить на поле. Надо всегда верить в свои силы.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Кривбасс Эдмар пресс-конференция
Источник ФК Металлист 1925
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