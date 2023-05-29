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Бразилия
29 мая 2023, 20:41 | Обновлено 29 мая 2023, 21:14
2853
1

В сборную Бразилии вызван футболист, у которого есть паспорт рф

Пентакампеоны сыграют товарищеские матчи против сборных Гвинеи и Сенегала

29 мая 2023, 20:41 | Обновлено 29 мая 2023, 21:14
2853
1
В сборную Бразилии вызван футболист, у которого есть паспорт рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Малком

Сборная Бразилии обнародовала список футболистов, которые вызваны на июнськие товарищеские матчи против сборных Гвинеи и Сенегала.

В число вызванных попал 26-летний форвард Малком, у которого есть гражданство рф. Он выступает за поребриком за «зенит».

Агент футболиста Луис Фернандо Гарсия сказал: «Малком очень счастлив получить вызов в сборную Бразилии. Это великая честь для него. Он давно заслужил этот вызов».

Малком, ранее выступавший за «Барселону», получил российское гражданство в марте 2023 года. В активе Малкома 10 матчей и гол за Бразилию U-21. За сборную Бразилию ранее не играл.

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Источник Sport.ua
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Crimea
Бразилія і так посередньо грала, а зараз буде на рівні рашки, футбольний вірус лаптєногих вже офіційно занесений
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