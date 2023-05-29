В сборную Бразилии вызван футболист, у которого есть паспорт рф

Сборная Бразилии обнародовала список футболистов, которые вызваны на июнськие товарищеские матчи против сборных Гвинеи и Сенегала.

В число вызванных попал 26-летний форвард Малком, у которого есть гражданство рф. Он выступает за поребриком за «зенит».

Агент футболиста Луис Фернандо Гарсия сказал: «Малком очень счастлив получить вызов в сборную Бразилии. Это великая честь для него. Он давно заслужил этот вызов».

Малком, ранее выступавший за «Барселону», получил российское гражданство в марте 2023 года. В активе Малкома 10 матчей и гол за Бразилию U-21. За сборную Бразилию ранее не играл.