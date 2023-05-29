Гондурас все испортил. Франции U-20 для плей-офф ЧМ не хватило одного мяча
В Аргентине завершился групповой раунд чемпионата мира 2023 по футболу U-20
В Аргентине продолжается чемпионат мира 2023 по футболу U-20. Были подведены итоги группового раунда и определены пары 1/8 финала.
В 1/8 финала сыграют по две лучших команды из 6 групп плюс лучшие 4 сборных, занявшие третьи места.
Сенсационно не вышла из группы команда Франции. После двух поражений французы не сумели выиграть у Гондураса (3:1) с достаточной разницей в счете, причем не хватило одного забитого мяча, чтобы оказаться в топ-4 рейтинга третьих мест.
ЧМ-2023 U-20 по футболу
3-й тур. 28 мая, Аргентина
- 21:00. Ирак U20 – Англия U20 – 0:0
- 21:00. Тунис U20 – Уругвай U20 – 0:1
- 23:55. Гондурас U20 – Франция U20 – 1:3
- 23:55. Южная Корея U20 – Гамбия U20 – 0:0
Пары 1/8 финала, 30 мая – 1 июня
- США – Новая Зеландия
- Гамбия – Уругвай
- Узбекистан – Израиль
- Бразилия – Тунис
- Колумбия – Словакия
- Англия – Италия
- Эквадор – Южная Корея
- Аргентина – Нигерия
Турнирные таблицы
Рейтинг третьих мест
Сетка плей-офф
23:55. Гондурас U20 – Франция U20 – 1:3
21:00. Ирак U20 – Англия U20 – 0:0
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