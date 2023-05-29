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  4. Гондурас все испортил. Франции U-20 для плей-офф ЧМ не хватило одного мяча
Чемпионат мира
29 мая 2023, 20:23 | Обновлено 29 мая 2023, 20:43
370
2

Гондурас все испортил. Франции U-20 для плей-офф ЧМ не хватило одного мяча

В Аргентине завершился групповой раунд чемпионата мира 2023 по футболу U-20

29 мая 2023, 20:23 | Обновлено 29 мая 2023, 20:43
370
2
Гондурас все испортил. Франции U-20 для плей-офф ЧМ не хватило одного мяча
Getty Images/Global Images Ukraine

В Аргентине продолжается чемпионат мира 2023 по футболу U-20. Были подведены итоги группового раунда и определены пары 1/8 финала.

В 1/8 финала сыграют по две лучших команды из 6 групп плюс лучшие 4 сборных, занявшие третьи места.

Сенсационно не вышла из группы команда Франции. После двух поражений французы не сумели выиграть у Гондураса (3:1) с достаточной разницей в счете, причем не хватило одного забитого мяча, чтобы оказаться в топ-4 рейтинга третьих мест.

ЧМ-2023 U-20 по футболу

3-й тур. 28 мая, Аргентина

  • 21:00. Ирак U20 – Англия U20 – 0:0
  • 21:00. Тунис U20 – Уругвай U20 – 0:1
  • 23:55. Гондурас U20 – Франция U20 – 1:3
  • 23:55. Южная Корея U20 – Гамбия U20 – 0:0

Пары 1/8 финала, 30 мая – 1 июня

  • США – Новая Зеландия
  • Гамбия – Уругвай
  • Узбекистан – Израиль
  • Бразилия – Тунис
  • Колумбия – Словакия
  • Англия – Италия
  • Эквадор – Южная Корея
  • Аргентина – Нигерия

Турнирные таблицы

Рейтинг третьих мест

Сетка плей-офф

23:55. Гондурас U20 – Франция U20 – 1:3

21:00. Ирак U20 – Англия U20 – 0:0

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Источник Sport.ua
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Gargantua
это та Франция, которая наш ротаньстайл просто в одну калитку возила
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+1
Crimea
Гамбія, Гондурас і Корея винесли Францію! А піару було....
Ответить
0
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