Гондурас все испортил. Франции U-20 для плей-офф ЧМ не хватило одного мяча

В Аргентине продолжается чемпионат мира 2023 по футболу U-20. Были подведены итоги группового раунда и определены пары 1/8 финала.

В 1/8 финала сыграют по две лучших команды из 6 групп плюс лучшие 4 сборных, занявшие третьи места.

Сенсационно не вышла из группы команда Франции. После двух поражений французы не сумели выиграть у Гондураса (3:1) с достаточной разницей в счете, причем не хватило одного забитого мяча, чтобы оказаться в топ-4 рейтинга третьих мест.

ЧМ-2023 U-20 по футболу

3-й тур. 28 мая, Аргентина

21:00. Ирак U20 – Англия U20 – 0:0

21:00. Тунис U20 – Уругвай U20 – 0:1

– 0:1 23:55. Гондурас U20 – Франция U20 – 1:3

– 1:3 23:55. Южная Корея U20 – Гамбия U20 – 0:0

Пары 1/8 финала, 30 мая – 1 июня

США – Новая Зеландия

Гамбия – Уругвай

Узбекистан – Израиль

Бразилия – Тунис

Колумбия – Словакия

Англия – Италия

Эквадор – Южная Корея

Аргентина – Нигерия

Турнирные таблицы

Рейтинг третьих мест

Сетка плей-офф

23:55. Гондурас U20 – Франция U20 – 1:3

21:00. Ирак U20 – Англия U20 – 0:0