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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 19:14 |
314
0

Днепр-1 извинился за драку в матче с Шахтером

Клуб выступил с официальным заявлением

29 мая 2023, 19:14 |
314
0
Днепр-1 извинился за драку в матче с Шахтером

«Днепр-1» выступил с официальным заявлением, в котором извинился за драку своих игроков во вчерашнем матче УПЛ против «Шахтера» (поражение 0:3):

«Спортивный клуб «Днепр-1» приносит свои извинения за досадный инцидент, произошедший в конце матча против ФК «Шахтер» 28.05.2023. К сожалению, свидетелями выхода эмоций из-под контроля стали тысячи телезрителей.

Понимаем и сами стоим на тех позициях, что подобным поступкам не место в футболе и вообще в спорте. Руководство клуба и тренерский штаб уже провели беседу с футболистами о недопустимости подобного. Будут приняты и дисциплинарные меры. Какими бы ни были провокации, на футбольном поле все должны контролировать эмоции. Надеемся, органы футбольного правосудия Украины дадут надлежащую оценку действиям и провокациям со стороны всех участников столкновения.

СК «Днепр-1», как и остальные украинские клубы, провел сверхтяжелый сезон в условиях военного положения. Команда каждый раз выходила на поле с огромной благодарностью нашим военным за возможность это делать и пыталась достойно представлять Украину на международной арене. Считаем, это удавалось, свидетельством чего была поддержка, которую мы чувствовали и продолжаем чувствовать в Украине и многих странах Европы. В сезоне 2023/2024 наш клуб также будет иметь честь представлять страну в еврокубках. Обещаем приложить все усилия, чтобы снова сделать это на высоком уровне. А инцидент на Львов Арене останется в воспоминаниях лишь досадным недоразумением, из которого будут сделаны надлежащие выводы.

Слава Украине!».

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Днепр-1 Шахтер - Днепр-1 Украинская Премьер-лига
Источник СК Днепр-1
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