Эрлинг ХОЛАНД: «Нужно сосредоточиться на финале Кубка Англии»
Нападающий «Манчестер Сити» пока не думает о Лиге чемпионов
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился ожиданиями о предстоящих финальных матчах «горожан» в этом сезоне.
«Мы должны фокусироваться на ближайшем финале. Сейчас нам нужно сосредоточиться на финальной игре в Кубке Англии, и, я надеюсь, она закончиться для нас хорошо. Я с нетерпением жду этого матча и чувствую уверенность. Надеюсь, нас ждут два прекрасных вечера!» - сказал Холанд.
Напомним, 3 июня «Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии, а 10 июня встретится с «Интером» в финале Лиги чемпионов.
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