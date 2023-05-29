Эрлинг ХОЛАНД: «Нужно сосредоточиться на финале Кубка Англии»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился ожиданиями о предстоящих финальных матчах «горожан» в этом сезоне.

«Мы должны фокусироваться на ближайшем финале. Сейчас нам нужно сосредоточиться на финальной игре в Кубке Англии, и, я надеюсь, она закончиться для нас хорошо. Я с нетерпением жду этого матча и чувствую уверенность. Надеюсь, нас ждут два прекрасных вечера!» - сказал Холанд.

Напомним, 3 июня «Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии, а 10 июня встретится с «Интером» в финале Лиги чемпионов.