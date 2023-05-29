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Англия
29 мая 2023, 18:01 | Обновлено 29 мая 2023, 18:09
559
0

Эрлинг ХОЛАНД: «Нужно сосредоточиться на финале Кубка Англии»

Нападающий «Манчестер Сити» пока не думает о Лиге чемпионов

29 мая 2023, 18:01 | Обновлено 29 мая 2023, 18:09
559
0
Эрлинг ХОЛАНД: «Нужно сосредоточиться на финале Кубка Англии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился ожиданиями о предстоящих финальных матчах «горожан» в этом сезоне.

«Мы должны фокусироваться на ближайшем финале. Сейчас нам нужно сосредоточиться на финальной игре в Кубке Англии, и, я надеюсь, она закончиться для нас хорошо. Я с нетерпением жду этого матча и чувствую уверенность. Надеюсь, нас ждут два прекрасных вечера!» - сказал Холанд.

Напомним, 3 июня «Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии, а 10 июня встретится с «Интером» в финале Лиги чемпионов.

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Эрлинг Холанд Лига чемпионов Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Кубок Англии по футболу
Источник City Xtra
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