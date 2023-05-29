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Испания
29 мая 2023, 16:10 | Обновлено 29 мая 2023, 16:24
31
0

Наставник Жироны: «Разочарован игрой в матче с Бетисом»

Мичел Санчес – о домашнем поражении в минувшем туре

29 мая 2023, 16:10 | Обновлено 29 мая 2023, 16:24
31
0
Наставник Жироны: «Разочарован игрой в матче с Бетисом»
ФК Жирона. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал поражение от «Бетиса» (1:2) в матче 37-го тура испанской Примеры.

«Чтобы расти, мы должны преодолевать барьеры. Одним из них является 52 очка, которые команда никогда не набирала в первом дивизионе. Надеюсь, мы добьемся и этого, и седьмого места. Сегодня я расстроен, но мы должны хорошо подготовиться к будущей игре, чтобы финишировать наилучшим образом».

Мне совсем не понравился тот футбол, который мы показали. Мы не были хороши с мячом, и без него. Я разочарован сегодняшней игрой, но сейчас есть чувство, что впереди нас ждет финал. Мы заслужили право мечтать», - сказал Мичел.

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Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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