Наставник Жироны: «Разочарован игрой в матче с Бетисом»

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал поражение от «Бетиса» (1:2) в матче 37-го тура испанской Примеры.

«Чтобы расти, мы должны преодолевать барьеры. Одним из них является 52 очка, которые команда никогда не набирала в первом дивизионе. Надеюсь, мы добьемся и этого, и седьмого места. Сегодня я расстроен, но мы должны хорошо подготовиться к будущей игре, чтобы финишировать наилучшим образом».

Мне совсем не понравился тот футбол, который мы показали. Мы не были хороши с мячом, и без него. Я разочарован сегодняшней игрой, но сейчас есть чувство, что впереди нас ждет финал. Мы заслужили право мечтать», - сказал Мичел.