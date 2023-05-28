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Чемпионат Испании
Альмерия
28.05.2023 20:00 – FT 0 : 0
Вальядолид
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Испания
28 мая 2023, 22:33 | Обновлено 28 мая 2023, 22:45
576
2

Ла Лига. Жирона с Цыганковым уступила Бетису, Реал Сосьедад пробился в ЛЧ

Эспаньол вылетел из топ-дивизиона, где осталось лишь две каталонских команды

28 мая 2023, 22:33 | Обновлено 28 мая 2023, 22:45
576
2
Ла Лига. Жирона с Цыганковым уступила Бетису, Реал Сосьедад пробился в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вечером 28 мая состоялись матчи предпоследнего 37-го тура чемпионата Испании.

Жирона дома уступила Бетису (1:2), хотя первой открыла счет. Теперь шансы каталонской команды на попадание в Лигу конференций заметно уменьшились.

Реал Сосьедад пробился в Лигу чемпионов, несмотря на поражение от Атлетико (1:2), так как Вильярреал тоже проиграл и потерял шансы на топ-4.

Эспаньол вылетел из топ-дивизиона, где осталось лишь две каталонских команды (Барселона и Жирона). Еще один неудачник будет определен в последнем 38-м туре.

Ла Лига. 37-й тур, 28 мая

  • Альмерия – Вальядолид – 0:0
  • Атлетик – Эльче – 0:1
  • Атлетико – Реал Сосьедад – 2:1
  • Барселона – Мальорка – 3:0
  • Валенсия – Эспаньол – 2:2
  • Жирона – Бетис – 1:2
  • Кадис – Сельта – 1:0
  • Райо Вальекано – Вильярреал – 2:1
  • Хетафе – Осасуна – 2:1

Турнирная таблица

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Mykhailo Stepanov
шкода! Бетісу нічого не потрібно було....Осасуна і Атлетік програли...такий шанс був
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+1
zhyr
з Осасуною розіграють місце в останньому турі
Ответить
0
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