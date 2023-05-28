Ла Лига. Жирона с Цыганковым уступила Бетису, Реал Сосьедад пробился в ЛЧ
Эспаньол вылетел из топ-дивизиона, где осталось лишь две каталонских команды
Вечером 28 мая состоялись матчи предпоследнего 37-го тура чемпионата Испании.
Жирона дома уступила Бетису (1:2), хотя первой открыла счет. Теперь шансы каталонской команды на попадание в Лигу конференций заметно уменьшились.
Реал Сосьедад пробился в Лигу чемпионов, несмотря на поражение от Атлетико (1:2), так как Вильярреал тоже проиграл и потерял шансы на топ-4.
Эспаньол вылетел из топ-дивизиона, где осталось лишь две каталонских команды (Барселона и Жирона). Еще один неудачник будет определен в последнем 38-м туре.
Ла Лига. 37-й тур, 28 мая
- Альмерия – Вальядолид – 0:0
- Атлетик – Эльче – 0:1
- Атлетико – Реал Сосьедад – 2:1
- Барселона – Мальорка – 3:0
- Валенсия – Эспаньол – 2:2
- Жирона – Бетис – 1:2
- Кадис – Сельта – 1:0
- Райо Вальекано – Вильярреал – 2:1
- Хетафе – Осасуна – 2:1
Турнирная таблица
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