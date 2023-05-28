Ла Лига. Жирона с Цыганковым уступила Бетису, Реал Сосьедад пробился в ЛЧ

Вечером 28 мая состоялись матчи предпоследнего 37-го тура чемпионата Испании.

Жирона дома уступила Бетису (1:2), хотя первой открыла счет. Теперь шансы каталонской команды на попадание в Лигу конференций заметно уменьшились.

Реал Сосьедад пробился в Лигу чемпионов, несмотря на поражение от Атлетико (1:2), так как Вильярреал тоже проиграл и потерял шансы на топ-4.

Эспаньол вылетел из топ-дивизиона, где осталось лишь две каталонских команды (Барселона и Жирона). Еще один неудачник будет определен в последнем 38-м туре.

Ла Лига. 37-й тур, 28 мая

Альмерия – Вальядолид – 0:0

Атлетик – Эльче – 0:1

Атлетико – Реал Сосьедад – 2:1

Барселона – Мальорка – 3:0

Валенсия – Эспаньол – 2:2

Жирона – Бетис – 1:2

Кадис – Сельта – 1:0

Райо Вальекано – Вильярреал – 2:1

Хетафе – Осасуна – 2:1

Турнирная таблица