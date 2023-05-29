Манчестер Сити готов продать Канселу
На защитника претендуют «Арсенал» и «Барселона»
«Манчестер Сити» в ближайшее время будет готов продать защитника Жоау Канселу, который закончил свою полугодичную аренду в мюнхенской «Баварии».
Немецкий клуб откажется от права выкупа за 70 миллионов евро. В числе претендентов на Канселу в данный момент есть два клуба – лондонский «Арсенал» и каталонская «Барселона».
Каталонцы были бы рады заполучить португальца, но все будет зависеть от ситуации с финансовым фэйр-плеем. Возможно, «Манчестер Сити» пойдет «сине-гранатовым» навстречу и согласится отдать игрока в аренду.
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