Манчестер Сити готов продать Канселу

«Манчестер Сити» в ближайшее время будет готов продать защитника Жоау Канселу, который закончил свою полугодичную аренду в мюнхенской «Баварии».

Немецкий клуб откажется от права выкупа за 70 миллионов евро. В числе претендентов на Канселу в данный момент есть два клуба – лондонский «Арсенал» и каталонская «Барселона».

Каталонцы были бы рады заполучить португальца, но все будет зависеть от ситуации с финансовым фэйр-плеем. Возможно, «Манчестер Сити» пойдет «сине-гранатовым» навстречу и согласится отдать игрока в аренду.