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Англия
29 мая 2023, 15:41 | Обновлено 29 мая 2023, 16:08
184
0

Манчестер Сити готов продать Канселу

На защитника претендуют «Арсенал» и «Барселона»

29 мая 2023, 15:41 | Обновлено 29 мая 2023, 16:08
184
0
Манчестер Сити готов продать Канселу
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

«Манчестер Сити» в ближайшее время будет готов продать защитника Жоау Канселу, который закончил свою полугодичную аренду в мюнхенской «Баварии».

Немецкий клуб откажется от права выкупа за 70 миллионов евро. В числе претендентов на Канселу в данный момент есть два клуба – лондонский «Арсенал» и каталонская «Барселона».

Каталонцы были бы рады заполучить португальца, но все будет зависеть от ситуации с финансовым фэйр-плеем. Возможно, «Манчестер Сити» пойдет «сине-гранатовым» навстречу и согласится отдать игрока в аренду.

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Манчестер Сити Жоау Канселу Арсенал Лондон Барселона трансферы
Источник Фабрицио Романо
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