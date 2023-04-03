Германия03 апреля 2023, 18:31 |
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Бавария не будет выкупать Канселу в Манчестер Сити
Португалец покинет Мюнхен в конце сезона
03 апреля 2023, 18:31 |
671
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Руководство «Баварии» приняло решение не выкупать у «Манчестер Сити» защитника Жоау Канселу, который выступает за чемпионов Германии на правах аренды до конца сезона.
В соглашении прописана опция выкупа за 70 миллионов евро. Но «Бавария» не собирается ее активировать, и даже не будет вести переговоры по поводу выкупа по сниженной цене.
После перехода в «Баварию» в январе Канселу провел за чемпионов Германии 10 матчей во всех турнирах, в которых отличился 1 голом и 4 ассистами.
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