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  4. Бавария не будет выкупать Канселу в Манчестер Сити
Германия
03 апреля 2023, 18:31 |
671
0

Бавария не будет выкупать Канселу в Манчестер Сити

Португалец покинет Мюнхен в конце сезона

03 апреля 2023, 18:31 |
671
0
Бавария не будет выкупать Канселу в Манчестер Сити
ФК Бавария. Жоау Канселу

Руководство «Баварии» приняло решение не выкупать у «Манчестер Сити» защитника Жоау Канселу, который выступает за чемпионов Германии на правах аренды до конца сезона.

В соглашении прописана опция выкупа за 70 миллионов евро. Но «Бавария» не собирается ее активировать, и даже не будет вести переговоры по поводу выкупа по сниженной цене.

После перехода в «Баварию» в январе Канселу провел за чемпионов Германии 10 матчей во всех турнирах, в которых отличился 1 голом и 4 ассистами.

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Бавария Жоау Канселу Манчестер Сити аренда игрока
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