Бавария не будет выкупать Канселу в Манчестер Сити

Руководство «Баварии» приняло решение не выкупать у «Манчестер Сити» защитника Жоау Канселу, который выступает за чемпионов Германии на правах аренды до конца сезона.

В соглашении прописана опция выкупа за 70 миллионов евро. Но «Бавария» не собирается ее активировать, и даже не будет вести переговоры по поводу выкупа по сниженной цене.

После перехода в «Баварию» в январе Канселу провел за чемпионов Германии 10 матчей во всех турнирах, в которых отличился 1 голом и 4 ассистами.