Сборная УКРАИНЫ29 мая 2023, 15:45 |
2537
5
ОФИЦИАЛЬНО. Русин заменит Яремчука в сборной Украины
Дебютный вызов для форварда «Зари» в национальную команду
29 мая 2023, 15:45 |
2537
5
УАФ сообщила о том, что форвард «Зари» Назарий Русин довызван в сборную Украины на июньские матчи. В составе «желто-блакитных» он заменит Романа Яремчука из «Брюгге», который команде не поможет из-за травмы.
Для Русина это первый в карьере вызов в национальную сборную Украины. На его счету 9 голов в 23 матчах за молодежные сборные Украины разных возрастных категорий.
В нынешнем сезоне на счету Русина 11 голов и 6 ассистов в 29 матчах УПЛ за «Зарю».
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Комментарии 5
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- Молодець, заслужив своєю грою.
Огонь
Яремчуку і так, з його грою, в збірній нема що робити.
на фланге раскрылся конечно, очень меня удивил
Успixiв! Сподiваємось на дебют)
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