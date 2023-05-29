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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Русин заменит Яремчука в сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
29 мая 2023, 15:45 |
2537
5

ОФИЦИАЛЬНО. Русин заменит Яремчука в сборной Украины

Дебютный вызов для форварда «Зари» в национальную команду

29 мая 2023, 15:45 |
2537
5
ОФИЦИАЛЬНО. Русин заменит Яремчука в сборной Украины
УАФ. Назарий Русин

УАФ сообщила о том, что форвард «Зари» Назарий Русин довызван в сборную Украины на июньские матчи. В составе «желто-блакитных» он заменит Романа Яремчука из «Брюгге», который команде не поможет из-за травмы.

Для Русина это первый в карьере вызов в национальную сборную Украины. На его счету 9 голов в 23 матчах за молодежные сборные Украины разных возрастных категорий.

В нынешнем сезоне на счету Русина 11 голов и 6 ассистов в 29 матчах УПЛ за «Зарю».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 5
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Andrey Ilyashenko
- Молодець, заслужив своєю грою. 
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+4
Умник
Огонь
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+3
GloryUkraine
Яремчуку і так, з його грою, в збірній нема що робити.
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+2
Gargantua
на фланге раскрылся конечно, очень меня удивил
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+1
Sunrise
Успixiв! Сподiваємось на дебют)
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+1
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