ОФИЦИАЛЬНО. Русин заменит Яремчука в сборной Украины

УАФ сообщила о том, что форвард «Зари» Назарий Русин довызван в сборную Украины на июньские матчи. В составе «желто-блакитных» он заменит Романа Яремчука из «Брюгге», который команде не поможет из-за травмы.

Для Русина это первый в карьере вызов в национальную сборную Украины. На его счету 9 голов в 23 матчах за молодежные сборные Украины разных возрастных категорий.

В нынешнем сезоне на счету Русина 11 голов и 6 ассистов в 29 матчах УПЛ за «Зарю».