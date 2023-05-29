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Англия
29 мая 2023, 15:24 | Обновлено 29 мая 2023, 15:39
327
0

Юрген КЛОПП: «Сумасшедшая игра, даже чересчур»

Наставник «Ливерпуля» – о результативной ничьей с «Саутгемптоном»

29 мая 2023, 15:24 | Обновлено 29 мая 2023, 15:39
327
0
Юрген КЛОПП: «Сумасшедшая игра, даже чересчур»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» (4:4) в матче 38-го тура английской Премьер-лиги.

«Сумасшедшая игра, даже чересчур, на мой взгляд. Начало получилось хорошим, концовка – великолепной, но того, что мы показали в середине игры, было недостаточно, вот и все. Мы дали «Саутгемптону» шанс. Мы открыли перед ним дверь, и он был готов.

Игроки соперника хотели насладиться последним матчем в Премьер-лиге, и мы дали им такую возможность. Мы сами создали для «Саутгемптона» четыре гола. Но мне очень понравилось, что мы отыгрались после 2:4. Парни сегодня были по-настоящему вовлеченными в игру.

Это было хорошее зрелище для фанатов. Мне же это понравилось не так сильно. Когда мы правильно играем, мы действительно хороши. Если кто-то захочет поговорить о нас в течение следующих шести недель, то я этого уже не услышу», - сказал Клопп.

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Юрген Клопп Саутгемптон Саутгемптон - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль
Источник BBC
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