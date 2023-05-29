Украина. Премьер лига29 мая 2023, 14:52 | Обновлено 29 мая 2023, 15:23
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Черноморец – Рух. Обнародованы стартовые составы команд
29 мая в 15:00 состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги
29 мая 2023, 14:52 | Обновлено 29 мая 2023, 15:23
262
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В понедельник, 29 мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся одесский «Черноморец» и львовский «Рух».
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Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
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Черноморец – Рух. Обнародованы стартовые составы команд
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