В понедельник, 29 мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся одесский «Черноморец» и львовский «Рух».

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Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Черноморец – Рух. Обнародованы стартовые составы команд