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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 14:52 | Обновлено 29 мая 2023, 15:23
262
1

Черноморец – Рух. Обнародованы стартовые составы команд

29 мая в 15:00 состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги

29 мая 2023, 14:52 | Обновлено 29 мая 2023, 15:23
262
1
Черноморец – Рух. Обнародованы стартовые составы команд
ФК Рух

В понедельник, 29 мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся одесский «Черноморец» и львовский «Рух».

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Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Черноморец – Рух. Обнародованы стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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Александр Белогубко
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