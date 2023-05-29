В понедельник, 29 мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Ворскла» и «Колос».

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Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 15:00.

Ворскла – Колос. Стали известны стартовые составы команд