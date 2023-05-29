Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Колос. Стали известны стартовые составы команд
Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 14:45 | Обновлено 29 мая 2023, 15:14
97
0

Ворскла – Колос. Стали известны стартовые составы команд

29 мая в 15:00 состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги

29 мая 2023, 14:45 | Обновлено 29 мая 2023, 15:14
97
0
Ворскла – Колос. Стали известны стартовые составы команд
ФК Ворскла Полтава

В понедельник, 29 мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Ворскла» и «Колос».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 15:00.

Ворскла – Колос. Стали известны стартовые составы команд

По теме:
ВИДЕО. На замахе убрал двоих. Рамирес вывел Динамо вперед в игре с Вересом
ВИДЕО. Черноморец – Рух: гол + пас украинского Грилиша, автогол кипера
Динамо – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Колос Ковалевка Ворскла - Колос стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
Теннис | 28 мая 2023, 15:53 30
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос

Марта считает, что они осознают свою ошибку, но будет уже поздно

ЧМ по хоккею. Канада оформила камбэк и завоевала золото
Хоккей | 28 мая 2023, 22:35 4
ЧМ по хоккею. Канада оформила камбэк и завоевала золото
ЧМ по хоккею. Канада оформила камбэк и завоевала золото

Германия не сумела остановить Кленовых

Ястремская в четвертый раз подряд проиграла в первом круге Ролан Гаррос
Теннис | 29.05.2023, 13:38
Ястремская в четвертый раз подряд проиграла в первом круге Ролан Гаррос
Ястремская в четвертый раз подряд проиграла в первом круге Ролан Гаррос
КУЧЕР: «Степаненко начал жонглировать мячом и провоцировать ребят»
Футбол | 28.05.2023, 22:16
КУЧЕР: «Степаненко начал жонглировать мячом и провоцировать ребят»
КУЧЕР: «Степаненко начал жонглировать мячом и провоцировать ребят»
ВИДЕО. Забила больше Мудрика. Фанаты отреагировал на гол дочки Зинченко
Футбол | 29.05.2023, 12:27
ВИДЕО. Забила больше Мудрика. Фанаты отреагировал на гол дочки Зинченко
ВИДЕО. Забила больше Мудрика. Фанаты отреагировал на гол дочки Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
27.05.2023, 20:40 17
Футбол
Редкая болезнь. На 46-м году ушел из жизни экс-игрок Черноморца и Оболони
Редкая болезнь. На 46-м году ушел из жизни экс-игрок Черноморца и Оболони
28.05.2023, 14:33
Футбол
ЧМ по хоккею. Канада в напряженном матче обыграла Латвию и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Канада в напряженном матче обыграла Латвию и вышла в финал
27.05.2023, 16:48 3
Хоккей
ЧМ по хоккею. Латвия обыграла США в овертайме и берет бронзу
ЧМ по хоккею. Латвия обыграла США в овертайме и берет бронзу
28.05.2023, 17:54 6
Хоккей
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
28.05.2023, 05:14 1
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
27.05.2023, 21:55 13
Футбол
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
28.05.2023, 16:38 10
Теннис
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
27.05.2023, 21:38 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности