Украина. Премьер лига29 мая 2023, 14:45 | Обновлено 29 мая 2023, 15:14
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Ворскла – Колос. Стали известны стартовые составы команд
29 мая в 15:00 состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги
29 мая 2023, 14:45 | Обновлено 29 мая 2023, 15:14
97
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В понедельник, 29 мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Ворскла» и «Колос».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 15:00.
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Ворскла – Колос. Стали известны стартовые составы команд
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