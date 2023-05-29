Жорди АЛЬБА: «Вечер, который я никогда не забуду»

Испанский защитник Жорди Альба попрощался с «Барселоной» после своего последнего матча за каталонский клуб.

«Вечер, который я никогда не забуду. Могу сказать только огромное спасибо за то, что мне позволили провести один из самых важных дней в моей карьере на поле и дали попрощаться с клубом моей жизни в последней игре на «Камп Ноу», - написал Альба.

34-летний футболист провел в первой команде «Барселоны» 459 матчей и выиграл множество трофеев: 6 титулов Ла Лиги, 1 кубок Лиги чемпионов, 1 Суперкубок УЕФА, 5 Кубков Испании, 4 Суперкубка Испании и 1 Клубный чемпионат мира.