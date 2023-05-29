Стивенс с баранкой обыграла Плишкову в первом круге Ролан Гаррос

Американская теннисистка Слоан Стивенс уверенно стартовала на Открітом чемпионате Франции по теннису.

В первом раунде основы финалистка 2018 года в двух сетах разобралась с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой.

Ролан Гаррос. Первый круг

Слоан Стивенс (США) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:0, 6:4

Теннисистки сыграли между собой в пятый раз, Стивенс добыла четвертую победу.

Во втором круге Слоан сразится против Варвары Грачевой (№41 WTA) или Далмы Гальфи (№98 WTA).