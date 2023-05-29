Стивенс с баранкой обыграла Плишкову в первом круге Ролан Гаррос
Бывшая финалистка грунтового мейджора легко одолела чешку
Американская теннисистка Слоан Стивенс уверенно стартовала на Открітом чемпионате Франции по теннису.
В первом раунде основы финалистка 2018 года в двух сетах разобралась с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой.
Ролан Гаррос. Первый круг
Слоан Стивенс (США) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:0, 6:4
Теннисистки сыграли между собой в пятый раз, Стивенс добыла четвертую победу.
Во втором круге Слоан сразится против Варвары Грачевой (№41 WTA) или Далмы Гальфи (№98 WTA).
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