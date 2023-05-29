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  4. Стивенс с баранкой обыграла Плишкову в первом круге Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
29 мая 2023, 15:05 | Обновлено 29 мая 2023, 15:06
395
0

Стивенс с баранкой обыграла Плишкову в первом круге Ролан Гаррос

Бывшая финалистка грунтового мейджора легко одолела чешку

29 мая 2023, 15:05 | Обновлено 29 мая 2023, 15:06
395
0
Стивенс с баранкой обыграла Плишкову в первом круге Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Слоан Стивенс

Американская теннисистка Слоан Стивенс уверенно стартовала на Открітом чемпионате Франции по теннису.

В первом раунде основы финалистка 2018 года в двух сетах разобралась с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой.

Ролан Гаррос. Первый круг
Слоан Стивенс (США) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:0, 6:4

Теннисистки сыграли между собой в пятый раз, Стивенс добыла четвертую победу.

Во втором круге Слоан сразится против Варвары Грачевой (№41 WTA) или Далмы Гальфи (№98 WTA).

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Слоан Стивенс Каролина Плишкова Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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