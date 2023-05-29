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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 14:34 | Обновлено 29 мая 2023, 14:39
335
0

Матч Шахтера и Днепра-1 побил рекорд УПЛ по числу карточек

Екатерина Монзуль удалила 6 игроков, в том числе 4-х – из одной команды

29 мая 2023, 14:34 | Обновлено 29 мая 2023, 14:39
335
0
Матч Шахтера и Днепра-1 побил рекорд УПЛ по числу карточек
СК Днепр-1

Центральный матч 29 тура между «Шахтером» и «Днепром-1» (3:0) принес сразу три новых «рекорда» чемпионатов Украины по числу дисциплинарных взысканий. Арбитр встречи харьковчанка Екатерина Монзуль удалила с поля сразу 6 игроков, в том числе 4-х из одной команды – «Днепра-1».

«Рекордным» стал и суммарный «букет» из красных и желтых карточек – 22 штрафных очка (3 – за удаление, 1 – за предупреждение).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество штрафа в матчах чемпионатов Украины

ШО

Наказания

Матч

Дата

Счет

Арбитр

22

6 уд + 4 пр

Шахтер - Днепр-1

28.05.2023

3:0

Монзуль

21

3 уд + 12 пр

Волынь - Металлург Д

30.08.2004

1:2

Шебек

21

2 уд + 15 пр

Александрия - Черноморец

11.12.2012

2:1

Вакс

20

3 уд + 11 пр

Таврия - Волынь

24.11.2013

2:2

Романов

19

3 уд + 10 пр

Металлист - Днепр

19.11.2006

1:0

Годулян

19

2 уд + 13 пр

Таврия - Динамо

30.10.2011

0:0

Годулян

18

3 уд + 9 пр

Шахтер - Динамо

01.05.2016

3:0

Можаровский

18

3 уд + 9 пр

Днепр-1 - Ворскла

03.10.2020

2:2

Иванов

18

2 уд + 12 пр

Звезда - Сталь Км

03.12.2017

1:0

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Источник Sport.ua
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