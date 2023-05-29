Матч Шахтера и Днепра-1 побил рекорд УПЛ по числу карточек
Екатерина Монзуль удалила 6 игроков, в том числе 4-х – из одной команды
Центральный матч 29 тура между «Шахтером» и «Днепром-1» (3:0) принес сразу три новых «рекорда» чемпионатов Украины по числу дисциплинарных взысканий. Арбитр встречи харьковчанка Екатерина Монзуль удалила с поля сразу 6 игроков, в том числе 4-х из одной команды – «Днепра-1».
«Рекордным» стал и суммарный «букет» из красных и желтых карточек – 22 штрафных очка (3 – за удаление, 1 – за предупреждение).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наибольшее количество штрафа в матчах чемпионатов Украины
|
ШО
|
Наказания
|
Матч
|
Дата
|
Счет
|
Арбитр
|
22
|
6 уд + 4 пр
|
Шахтер - Днепр-1
|
28.05.2023
|
3:0
|
Монзуль
|
21
|
3 уд + 12 пр
|
Волынь - Металлург Д
|
30.08.2004
|
1:2
|
Шебек
|
21
|
2 уд + 15 пр
|
Александрия - Черноморец
|
11.12.2012
|
2:1
|
Вакс
|
20
|
3 уд + 11 пр
|
Таврия - Волынь
|
24.11.2013
|
2:2
|
Романов
|
19
|
3 уд + 10 пр
|
Металлист - Днепр
|
19.11.2006
|
1:0
|
Годулян
|
19
|
2 уд + 13 пр
|
Таврия - Динамо
|
30.10.2011
|
0:0
|
Годулян
|
18
|
3 уд + 9 пр
|
Шахтер - Динамо
|
01.05.2016
|
3:0
|
Можаровский
|
18
|
3 уд + 9 пр
|
Днепр-1 - Ворскла
|
03.10.2020
|
2:2
|
Иванов
|
18
|
2 уд + 12 пр
|
Звезда - Сталь Км
|
03.12.2017
|
1:0
|
Новохатний
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