Матч Шахтера и Днепра-1 побил рекорд УПЛ по числу карточек

Центральный матч 29 тура между «Шахтером» и «Днепром-1» (3:0) принес сразу три новых «рекорда» чемпионатов Украины по числу дисциплинарных взысканий. Арбитр встречи харьковчанка Екатерина Монзуль удалила с поля сразу 6 игроков, в том числе 4-х из одной команды – «Днепра-1».

«Рекордным» стал и суммарный «букет» из красных и желтых карточек – 22 штрафных очка (3 – за удаление, 1 – за предупреждение).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество штрафа в матчах чемпионатов Украины