Патрик ван Леувен превзошел достижение Бернда Штанге
Тренер «Зари» отпраздновал 20-ю викторию в УПЛ в 29-м матче
Победа «Зари» над «Александрией» (2:0) позволила наставнику луганчан нидерландцу Патрику ван Леувену отпраздновать 20-ю викторию в чемпионатах Украины в 29-м матче. Меньше игр для достижения этого рубежа понадобилось только шести тренерам: трем «Динамо» и трем «Шахтера».
Лучший же до сего времени результат среди «коучей», не работавших с двумя грандами украинского футбола, который с 1996 года принадлежал немцу Бернду Штанге («Днепр»), ван Леувен превзошел сразу на 8 матчей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Зарубежные тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 20 побед в УПЛ
|
Матч
|
Тренер
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
22-й
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер
|
05.03.2005
|
Волынь (д)
|
3:1
|
23-й
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Шахтер
|
02.04.2017
|
Заря (г)
|
2:1
|
24-й
|
Юрий СЕМИН
|
Динамо
|
25.10.2008
|
Таврия (г)
|
3:1
|
24-й
|
Луиш КАШТРУ
|
Шахтер
|
31.05.2020
|
Динамо (д)
|
3:1
|
26-й
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
Динамо
|
18.04.2010
|
Днепр (д)
|
2:1
|
28-й
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Динамо
|
29.04.2018
|
Ворскла (г)
|
1:0
|
29-й
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
Заря
|
28.05.2023
|
Александрия (г)
|
2:0
|
37-й
|
Бернд ШТАНГЕ
|
Днепр
|
27.04.1996
|
Николаев (г)
|
2:0
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