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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 14:24 | Обновлено 29 мая 2023, 14:31
428
0

Патрик ван Леувен превзошел достижение Бернда Штанге

Тренер «Зари» отпраздновал 20-ю викторию в УПЛ в 29-м матче

29 мая 2023, 14:24 | Обновлено 29 мая 2023, 14:31
428
0
Патрик ван Леувен превзошел достижение Бернда Штанге
ФК Александрия. Патрик ван Леувен

Победа «Зари» над «Александрией» (2:0) позволила наставнику луганчан нидерландцу Патрику ван Леувену отпраздновать 20-ю викторию в чемпионатах Украины в 29-м матче. Меньше игр для достижения этого рубежа понадобилось только шести тренерам: трем «Динамо» и трем «Шахтера».

Лучший же до сего времени результат среди «коучей», не работавших с двумя грандами украинского футбола, который с 1996 года принадлежал немцу Бернду Штанге («Днепр»), ван Леувен превзошел сразу на 8 матчей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Зарубежные тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 20 побед в УПЛ

Матч

Тренер

Клуб

Дата

Соперник

Счет

22-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер

05.03.2005

Волынь (д)

3:1

23-й

Паулу ФОНСЕКА

Шахтер

02.04.2017

Заря (г)

2:1

24-й

Юрий СЕМИН

Динамо

25.10.2008

Таврия (г)

3:1

24-й

Луиш КАШТРУ

Шахтер

31.05.2020

Динамо (д)

3:1

26-й

Валерий ГАЗЗАЕВ

Динамо

18.04.2010

Днепр (д)

2:1

28-й

Александр ХАЦКЕВИЧ

Динамо

29.04.2018

Ворскла (г)

1:0

29-й

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

Заря

28.05.2023

Александрия (г)

2:0

37-й

Бернд ШТАНГЕ

Днепр

27.04.1996

Николаев (г)

2:0

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цифры и факты Патрик ван Леувен Заря Луганск
Источник Sport.ua
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