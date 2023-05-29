Патрик ван Леувен превзошел достижение Бернда Штанге

Победа «Зари» над «Александрией» (2:0) позволила наставнику луганчан нидерландцу Патрику ван Леувену отпраздновать 20-ю викторию в чемпионатах Украины в 29-м матче. Меньше игр для достижения этого рубежа понадобилось только шести тренерам: трем «Динамо» и трем «Шахтера».

Лучший же до сего времени результат среди «коучей», не работавших с двумя грандами украинского футбола, который с 1996 года принадлежал немцу Бернду Штанге («Днепр»), ван Леувен превзошел сразу на 8 матчей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Зарубежные тренеры, быстрее всех одержавшие свои первые 20 побед в УПЛ