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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 14:20 | Обновлено 29 мая 2023, 14:30
149
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «В прошлом году Рух U-19 неслучайно стал чемпионом»

Наставник «Руха» – о втором подряд чемпионском титуле юношеской команды

29 мая 2023, 14:20 | Обновлено 29 мая 2023, 14:30
149
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «В прошлом году Рух U-19 неслучайно стал чемпионом»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал победу команды U-19 в юношеском чемпионате Украины.

«Приятно, что мы побеждаем уже второй год подряд. В прошлый раз по известным причинам не доиграли до конца чемпионат, поэтому нынешний успех, наверное, более весомый для нас. Важно было доказать, что неслучайно в прошлом году мы стали чемпионами Украины и участвовали в Юношеской лиге УЕФА.

Я бы хотел в первую очередь поздравить весь наш клуб, потому что это один из таких первых титулов нашего молодого клуба. Спасибо всем причастным к этому, потому что это заслуга очень большой когорты людей. Начиная от Григория Петровича Козловского, который все делает для наших побед, живет теми матчами, переживает, болеет, даже в отеле с нами жил за три дня до поединка Юношеской лиги УЕФА против «Интера».

Также стоит отметить наш менеджмент, который очень много сделал для этого успеха, а также все тренерские штабы, которые работали с командой за этот период. Спасибо и предыдущему, и тому, что сейчас есть, потому что Михаил Дячук-Ставицкий вместе со своим штабом пришел и завершил это достижение, это дело, над которым работали предыдущие тренеры в течение двух с половиной лет и сделал очень весомый вклад в нашу победу.

Стоит отметить и большую роль врачей, массажистов, другого персонала, они приняли непосредственное участие в подготовке футболистов. Ну, и, конечно наши игроки проделали большой объем работы. Мы прошли непростой путь, и это для них заслуженная награда за то, что работали и старались.

Хочу, чтобы ребята не останавливались на этом, а дальше двигались вперед, никогда не опускали рук. У них были сложные матчи, когда не все получалось в плане игры, но они держались, пересиливали себя и достигали нужного результата. Это тоже очень важно, оно все пригодится во взрослом футболе.

На матч с «Черноморцем» наши игроки хорошо настроились. Они понимали, что сегодня могут стать чемпионами, поэтому приложили все усилия для этого. Конечно, волновались, но при этом довели игру и вообще чемпионат до победного завершения. Поэтому еще раз поздравляю всех людей, которые работали ради этой победы», - сказал Пономарев.

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Виталий Пономарев чемпионат Украины по футболу U-19 Рух Львов Рух Львов U-19
Источник ФК Рух Львов
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