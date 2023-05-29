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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 14:15 | Обновлено 29 мая 2023, 14:22
103
0

Днепр-1 не забил на чужом поле впервые с октября 2021 года

Гостевая голевая серия днепрян составила 17 матчей

29 мая 2023, 14:15 | Обновлено 29 мая 2023, 14:22
103
0
Днепр-1 не забил на чужом поле впервые с октября 2021 года
СК Днепр-1

Уступив на выезде «Шахтеру» со счетом 0:3, «Днепр-1» прервал две свои голевые серии: общую – из 12 игр и гостевую – из 17. Последний раз днепряне оставались на «сухом пайке» 12 марта 2023 года – 0:1 дома с «Динамо», а в гостях 24 октября 2021-го – 0:2 также с «Динамо».

К слову, свою рекордную 20-матчевую забивную серию на чужих полях «Днепр-1» завершил тоже в поединке с «Шахтером» в сентябре 2021 года – 0:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые голевые серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

34

Шахтер

09.05.2015

Говерла

7:3

17.09.2017

Черноморец

0:0

28

Динамо

25.02.2018

Верес

1:3

10.11.2019

Шахтер

0:1

23*

Динамо

09.05.2021

Колос

3:0

20

Днепр-1

28.06.2020

Мариуполь

1:2

11.09.2021

Шахтер

0:2

19

Динамо

25.04.2005

Металлург Д

2:1

06.05.2006

Таврия

0:0

19

Динамо

11.08.2007

Металлург З

1:0

16.11.2008

Шахтер

0:1

19

Металлист

29.07.2011

Волынь

3:0

03.11.2012

Днепр

0:2

18*

Шахтер

23.10.2021

Ворскла

2:0

17

Шахтер

15.10.2011

Таврия

3:1

17.11.2012

Арсенал

0:2

17

Днепр-1

07.11.2021

Ингулец

1:0

28.05.2023

Шахтер

0:3

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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