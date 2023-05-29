Днепр-1 не забил на чужом поле впервые с октября 2021 года

Уступив на выезде «Шахтеру» со счетом 0:3, «Днепр-1» прервал две свои голевые серии: общую – из 12 игр и гостевую – из 17. Последний раз днепряне оставались на «сухом пайке» 12 марта 2023 года – 0:1 дома с «Динамо», а в гостях 24 октября 2021-го – 0:2 также с «Динамо».

К слову, свою рекордную 20-матчевую забивную серию на чужих полях «Днепр-1» завершил тоже в поединке с «Шахтером» в сентябре 2021 года – 0:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые голевые серии в чемпионатах Украины

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 34 Шахтер 09.05.2015 Говерла 7:3 17.09.2017 Черноморец 0:0 28 Динамо 25.02.2018 Верес 1:3 10.11.2019 Шахтер 0:1 23* Динамо 09.05.2021 Колос 3:0 20 Днепр-1 28.06.2020 Мариуполь 1:2 11.09.2021 Шахтер 0:2 19 Динамо 25.04.2005 Металлург Д 2:1 06.05.2006 Таврия 0:0 19 Динамо 11.08.2007 Металлург З 1:0 16.11.2008 Шахтер 0:1 19 Металлист 29.07.2011 Волынь 3:0 03.11.2012 Днепр 0:2 18* Шахтер 23.10.2021 Ворскла 2:0 17 Шахтер 15.10.2011 Таврия 3:1 17.11.2012 Арсенал 0:2 17 Днепр-1 07.11.2021 Ингулец 1:0 28.05.2023 Шахтер 0:3

* серия не закончена.