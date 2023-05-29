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  4. Мбаппе в четвертый раз подряд признан лучшим игроком года во Франции
Франция
29 мая 2023, 13:54 | Обновлено 29 мая 2023, 13:57
286
0

Мбаппе в четвертый раз подряд признан лучшим игроком года во Франции

Килиан продолжает играть на высочейшем уровне в составе «ПСЖ»

29 мая 2023, 13:54 | Обновлено 29 мая 2023, 13:57
286
0
Мбаппе в четвертый раз подряд признан лучшим игроком года во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в четвертый раз подряд признан лучшим игроком года в высшей лиге чемпионата Франции.

В этом году он обошел своего партнера по команде Лионеля Месси, игроков «Ланса» Лоиса Опенда и Секо Фофана, а также нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида.

С 28 голами Мбаппе возглавляет рейтинг бомбардиров лиги перед заключительным матчем. «ПСЖ» досрочно взял титул, сыграв вчера вничью со «Страсбургом». Это 11-й подобный титул для парижского клуба, что является рекордным показателем для Франции.

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Килиан Мбаппе ПСЖ чемпионат Франции по футболу Страсбург
Источник Get French Football News
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