Франция29 мая 2023, 13:54 | Обновлено 29 мая 2023, 13:57
286
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Мбаппе в четвертый раз подряд признан лучшим игроком года во Франции
Килиан продолжает играть на высочейшем уровне в составе «ПСЖ»
29 мая 2023, 13:54 | Обновлено 29 мая 2023, 13:57
286
0
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в четвертый раз подряд признан лучшим игроком года в высшей лиге чемпионата Франции.
В этом году он обошел своего партнера по команде Лионеля Месси, игроков «Ланса» Лоиса Опенда и Секо Фофана, а также нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида.
С 28 голами Мбаппе возглавляет рейтинг бомбардиров лиги перед заключительным матчем. «ПСЖ» досрочно взял титул, сыграв вчера вничью со «Страсбургом». Это 11-й подобный титул для парижского клуба, что является рекордным показателем для Франции.
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