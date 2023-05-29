Матч с Зарей стал юбилейным для Дениса Мирошниченко

Поединок с «Зарей» (0:2) стал 250-м в карьере 28-летнего защитника черно-желто-зеленых Дениса Мирошниченко.

232 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 12 – в Кубке Украины и 6 – в еврокубках. 143 матча Денис провел за «Карпаты», 98 – за «Александрию» и 9 – за «Кривбасс». На рубеж «250» Мирошниченко вышел через 10 лет 86 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 3 марта 2013 года в гостевом поединке «Кривбасса» с «Динамо» (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ