Украина. Премьер лига29 мая 2023, 13:30 | Обновлено 29 мая 2023, 13:31
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Матч с Зарей стал юбилейным для Дениса Мирошниченко
28-летний защитник александрийцев провел 250-й поединок в карьере
29 мая 2023, 13:30 | Обновлено 29 мая 2023, 13:31
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Поединок с «Зарей» (0:2) стал 250-м в карьере 28-летнего защитника черно-желто-зеленых Дениса Мирошниченко.
232 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 12 – в Кубке Украины и 6 – в еврокубках. 143 матча Денис провел за «Карпаты», 98 – за «Александрию» и 9 – за «Кривбасс». На рубеж «250» Мирошниченко вышел через 10 лет 86 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 3 марта 2013 года в гостевом поединке «Кривбасса» с «Динамо» (1:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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