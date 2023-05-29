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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 13:11 | Обновлено 29 мая 2023, 13:18
306
0

Тарас Степаненко провел 550-й матч в карьере

Капитан горняков стал 6-м игроком, достигшим этого рубежа в рядах украинских клубов

29 мая 2023, 13:11 | Обновлено 29 мая 2023, 13:18
306
0
Тарас Степаненко провел 550-й матч в карьере
ФК Шахтер. Тарас Степаненко (в центре)

Матч с «Днепром-1» (3:0) стал 550-м в карьере 33-летнего капитана горняков Тараса Степаненко. Он стал 6-м футболистом за годы независимости, достигшим этого рубежа в рядах украинских команд.

393 встреч Степаненко отыграл за «Шахтер», 83 – за запорожский «Металлург», где 4 марта 2007 года в гостевом поединке с «Динамо» (1:3) в УПЛ состоялся его дебют на высшем уровне, 74 – за национальную сборную. 341 раз Тарас выходил на поле в чемпионатах Украины, 91 – в еврокубках, 33 – в Кубке Украины и 11 – в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев украинских команд за годы независимости (1992-2023)

Игрок

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

426

60

9

143

92

730

2.

Андрей ПЯТОВ

343

42

10

132

102

629

3.

Руслан РОТАНЬ

375

54

2

68

100

599

4.

Олег ГУСЕВ

319

48

6

98

98

569

5.

Олег ШЕЛАЕВ

412

48

-

56

36

552

6.

Тарас СТЕПАНЕНКО

341

33

11

91

74

550

7.

Дарио СРНА

339

48

12

137

-

536

8.

Владислав ВАЩУК

343

47

-

62

63

515

9.

Андрей ВОРОБЕЙ

315

53

2

67

68

505

10.

Александр ГОЛОВКО

319

56

-

62

58

495

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

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Источник Sport.ua
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