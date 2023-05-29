Тарас Степаненко провел 550-й матч в карьере

Матч с «Днепром-1» (3:0) стал 550-м в карьере 33-летнего капитана горняков Тараса Степаненко. Он стал 6-м футболистом за годы независимости, достигшим этого рубежа в рядах украинских команд.

393 встреч Степаненко отыграл за «Шахтер», 83 – за запорожский «Металлург», где 4 марта 2007 года в гостевом поединке с «Динамо» (1:3) в УПЛ состоялся его дебют на высшем уровне, 74 – за национальную сборную. 341 раз Тарас выходил на поле в чемпионатах Украины, 91 – в еврокубках, 33 – в Кубке Украины и 11 – в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев украинских команд за годы независимости (1992-2023)

Игрок ЧУ КУ СК ЕК СУ Всего 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 426 60 9 143 92 730 2. Андрей ПЯТОВ 343 42 10 132 102 629 3. Руслан РОТАНЬ 375 54 2 68 100 599 4. Олег ГУСЕВ 319 48 6 98 98 569 5. Олег ШЕЛАЕВ 412 48 - 56 36 552 6. Тарас СТЕПАНЕНКО 341 33 11 91 74 550 7. Дарио СРНА 339 48 12 137 - 536 8. Владислав ВАЩУК 343 47 - 62 63 515 9. Андрей ВОРОБЕЙ 315 53 2 67 68 505 10. Александр ГОЛОВКО 319 56 - 62 58 495

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.