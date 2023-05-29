Тарас Степаненко провел 550-й матч в карьере
Капитан горняков стал 6-м игроком, достигшим этого рубежа в рядах украинских клубов
Матч с «Днепром-1» (3:0) стал 550-м в карьере 33-летнего капитана горняков Тараса Степаненко. Он стал 6-м футболистом за годы независимости, достигшим этого рубежа в рядах украинских команд.
393 встреч Степаненко отыграл за «Шахтер», 83 – за запорожский «Металлург», где 4 марта 2007 года в гостевом поединке с «Динамо» (1:3) в УПЛ состоялся его дебют на высшем уровне, 74 – за национальную сборную. 341 раз Тарас выходил на поле в чемпионатах Украины, 91 – в еврокубках, 33 – в Кубке Украины и 11 – в Суперкубке Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев украинских команд за годы независимости (1992-2023)
|
|
Игрок
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
426
|
60
|
9
|
143
|
92
|
730
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
343
|
42
|
10
|
132
|
102
|
629
|
3.
|
Руслан РОТАНЬ
|
375
|
54
|
2
|
68
|
100
|
599
|
4.
|
Олег ГУСЕВ
|
319
|
48
|
6
|
98
|
98
|
569
|
5.
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
412
|
48
|
-
|
56
|
36
|
552
|
6.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
341
|
33
|
11
|
91
|
74
|
550
|
7.
|
Дарио СРНА
|
339
|
48
|
12
|
137
|
-
|
536
|
8.
|
Владислав ВАЩУК
|
343
|
47
|
-
|
62
|
63
|
515
|
9.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
315
|
53
|
2
|
67
|
68
|
505
|
10.
|
Александр ГОЛОВКО
|
319
|
56
|
-
|
62
|
58
|
495
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта считает, что они осознают свою ошибку, но будет уже поздно
Команда проиграла чемпионскую битву