Коваль в составе Шерифа выиграл Кубок Молдовы, став героем серии пенальти

Украинский вратарь Максим Коваль выиграл с «Шерифом» Кубок Молдовы. В финальном матче 30-летний голкипер помог своей команде победить «Бельцы» (0:0, по пен. 7:6).

Отметим, что Коваль став героем серии пенальти, отбив два удара с точки.

Шериф в нынешнем сезоне также стал чемпионом Молдовы.

Победа в Кубке Молдовы стала 42-м трофеем для ФК «Шериф». Золотой дубль удался клубу 10-й раз.

Кубок Молдовы. Финал

«Бельцы» – «Шериф» – (0:0, по пен. 6:7)