Другие новости29 мая 2023, 12:13 | Обновлено 29 мая 2023, 12:47
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Коваль в составе Шерифа выиграл Кубок Молдовы, став героем серии пенальти
Максим в составе своего клуба в этом сезоне оформил золотой дубль
29 мая 2023, 12:13 | Обновлено 29 мая 2023, 12:47
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Украинский вратарь Максим Коваль выиграл с «Шерифом» Кубок Молдовы. В финальном матче 30-летний голкипер помог своей команде победить «Бельцы» (0:0, по пен. 7:6).
Отметим, что Коваль став героем серии пенальти, отбив два удара с точки.
Шериф в нынешнем сезоне также стал чемпионом Молдовы.
Победа в Кубке Молдовы стала 42-м трофеем для ФК «Шериф». Золотой дубль удался клубу 10-й раз.
Кубок Молдовы. Финал
«Бельцы» – «Шериф» – (0:0, по пен. 6:7)
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