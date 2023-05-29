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29 мая 2023, 12:13 | Обновлено 29 мая 2023, 12:47
1196
0

Коваль в составе Шерифа выиграл Кубок Молдовы, став героем серии пенальти

Максим в составе своего клуба в этом сезоне оформил золотой дубль

29 мая 2023, 12:13 | Обновлено 29 мая 2023, 12:47
1196
0
Коваль в составе Шерифа выиграл Кубок Молдовы, став героем серии пенальти
ФК Шериф

Украинский вратарь Максим Коваль выиграл с «Шерифом» Кубок Молдовы. В финальном матче 30-летний голкипер помог своей команде победить «Бельцы» (0:0, по пен. 7:6).

Отметим, что Коваль став героем серии пенальти, отбив два удара с точки.

Шериф в нынешнем сезоне также стал чемпионом Молдовы.

Победа в Кубке Молдовы стала 42-м трофеем для ФК «Шериф». Золотой дубль удался клубу 10-й раз.

Кубок Молдовы. Финал

«Бельцы» – «Шериф» – (0:0, по пен. 6:7)

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Максим Коваль Шериф Тирасполь Бельцы Кубок Молдовы по футболу
Источник Sport.ua
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